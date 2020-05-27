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27.05.2020 21:50
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У вас не ковид, у вас носительство. Минздрав рассказал, как правильно вести коронавирусную статистику

Исходя из новых рекомендаций министерства здравоохранения, статистика заболеваемости в России в скором времени начнет снижаться еще стремительней. Бессимптомных носителей коронавируса из нее исключат.

Документ был подписан и опубликован 27 мая, в нем сказано, что рекомендации составлены на основе принципов международной классификации болезней ВОЗ. В основном в нем рассказано, как следует заполнять свидетельства о смерти в случаях, если человек был заражен коронавирусом, но уточняются и новые требования к ведению статистики заболевших. Формулировки нозологических компонентов диагнозов, связанных с COVID-19, включают 11 пунктов, каждому из которых присвоен свой код. Под номером 8 записано «Носительство возбудителя COVID-19», ниже сотрудники министерства поясняют, что такую формулировку стоит применять к тем, у кого выявлен коронавирус, но нет жалоб на здоровье. «Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», - отмечает Минздрав.

Что касается рекомендаций по заполнению свидетельства о смерти в случае подтвержденного или заподозренного коронавируса, то чиновники предлагают «использовать правила, аналогичные таковым при гриппе». В документе, отмечено в рекомендациях, должна быть указана логическая последовательность патогенеза смерти от COVID-19. «Поэтому, в диагнозе обязательно должны быть отражены все имевшиеся осложнения, которые при летальном исходе являются непосредственными и промежуточными причинами смерти, указанными в цепочке событий, приведших к смерти. Ошибкой оформления свидетельства является запись причины смерти одной строкой без логической последовательности состояний», - указано в документе.

Выяснять от чего же умер пациент с «короной» позволено в течение 30 суток после вскрытия, а оно, как и сообщалось ранее, обязательно. Если наличие вируса при жизни подтверждено не было, родственникам сперва выдадут предварительное свидетельство, а после получения результатов всех необходимых анализов заменят его на окончательное. Предусмотрена и ситуация, в которой при первичном заполнении бумаг кто-нибудь может ошибиться и выбрать первоначальную причину смерти неправильно. Тогда родственникам выдадут свидетельство с пометкой «окончательное взамен окончательного» и уже его передадут в Росстат.

По данным на 27 мая Россия находится на третьем месте в мире по количеству зараженных, недавно ее со второй позиции сместила Бразилия. В стране 370 тысяч случаев COVID-19, правительство готовится к параду победы, шествию «Бессмертного полка» и голосованию по поправкам в Конституцию.

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Комментарии (3)

Маэстро
Как говорят патологоанатомы, причина смерти - Ковид. А огнестрел - это сопутствующее.
spb7771250
Вот. Теперь становится понятно. Грубо говоря, это означает, что ВОЗ в лице чиновников смирилась с вирусом, и бороться с ним прежними мерами далее нет возможности и (или) желания. Статистику далее можно не смотреть и не выяснять где и насколько она обманчива (сфальсифицирована). Лично я теперь буду просто надеяться, что эта штука станет менее вредительной и опасной. И в результате не вымрет большая часть стариков и пожилых. Спасибо минздрав и воз за науку.
krasnonosov
Предлагаю отменить беременность, назвать его носительством и отправлять таких женщин на работы по укладке железнодорожных шпал!
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