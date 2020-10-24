Первый российский гонщик в «Формуле-1» Виталий Петров не примет участие в качестве стюарда в Гран-при Португалии из-за смерти отца. Это следует из заявления Международной автомобильной федерации (FIA).

Федерация выразила соболезнования в связи со смертью Александра Петрова вечером 24 октября, в заявлении говорится о «личных причинах». «Наши мысли вместе с Виталием и его семьей», - добавили в FIA.

Александр Петров, отец гонщика, был застрелен вечером субботы в своём коттедже под Выборгом. Предположительно, с противоположного берега реки, когда бизнесмен вышел окунуться после бани, стрелял снайпер. Подробней об убийстве читайте здесь.