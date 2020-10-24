Сын убитого под Выборгом бизнесмена Петрова не будет участвовать в португальской гонке. FIA выражает соболезнования
Первый российский гонщик в «Формуле-1» Виталий Петров не примет участие в качестве стюарда в Гран-при Португалии из-за смерти отца. Это следует из заявления Международной автомобильной федерации (FIA).
Федерация выразила соболезнования в связи со смертью Александра Петрова вечером 24 октября, в заявлении говорится о «личных причинах». «Наши мысли вместе с Виталием и его семьей», - добавили в FIA.
Александр Петров, отец гонщика, был застрелен вечером субботы в своём коттедже под Выборгом. Предположительно, с противоположного берега реки, когда бизнесмен вышел окунуться после бани, стрелял снайпер. Подробней об убийстве читайте здесь.
Петров-младший - пилот «Формулы-1» с 31 января 2010 по 1 февраля 2013. Он первый российский гонщик, который выступал на чемпионате в таком качестве.