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24.10.2020 18:22
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«Зенит» проиграл «Рубину» на «Газпром Арене». Это второе подряд домашнее поражение петербургского клуба

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч 12 тура чемпионата РПЛ против казанского «Рубина», который прошел в субботу, 24 октября, на «Газпром Арене». Петербуржцы уступили со счетом 1:2.

«Зенит» отличился первым: на 26 минуте забил Александр Ерохин. На 43 минуте Джордже Деспотович сравнял счет. На 69-й Дарко Евтич вывел «Рубин» вперед.

Это второе поражение «Зенита» в чемпионате РПЛ сезона 2020/21 и второе подряд с учетом игры в Лиге чемпионов против «Брюгге». Следующий матч сине-бело-голубые проведут 28 октября в Лиге чемпионов против дортмундской «Боруссии».

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Комментарии (9)

263872641
СирожаДома2:1 )))))
263880491
Думается что Дзюба обиделся на Семака и решил его слить. Дриусси с Ракицким тоже в теме, а бразильцы еще по нашему не понимают:))
tan60
Семак, теперь точно пора на выход!
Ниже такого днища уже некуда...
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