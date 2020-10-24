«Зенит» проиграл «Рубину» на «Газпром Арене». Это второе подряд домашнее поражение петербургского клуба

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч 12 тура чемпионата РПЛ против казанского «Рубина», который прошел в субботу, 24 октября, на «Газпром Арене». Петербуржцы уступили со счетом 1:2.

«Зенит» отличился первым: на 26 минуте забил Александр Ерохин. На 43 минуте Джордже Деспотович сравнял счет. На 69-й Дарко Евтич вывел «Рубин» вперед.

Это второе поражение «Зенита» в чемпионате РПЛ сезона 2020/21 и второе подряд с учетом игры в Лиге чемпионов против «Брюгге». Следующий матч сине-бело-голубые проведут 28 октября в Лиге чемпионов против дортмундской «Боруссии».