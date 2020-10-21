Медведев о поражении «Зенита»: Казалось, смотрим настольный футбол. Качество игры неудовлетворительное

«Абсолютно неудовлетворительный результат. Проиграть, пропустив за минуту до конца добавленного времени, — это особенно обидно. Если смотреть глубже, то причина поражения — это, конечно, неудовлетворительное качество игры, команда показала, на что она способна, только после того, как пропустила гол на 63-й минуте. Уже не в первый раз обращаем внимание, что «Зенит» начинает играть, пропустив гол. После этого смогли сравнять счет, атаковали мощно, имели моменты, минимум три раза должны были забивать. Особенно во второй половине первого тайма казалось, что мы смотрим настольный футбол, когда игроки привязаны к своим позициям и не могут передвигаться, открываться. Стоячая ситуация позволила «Брюгге» контролировать середину поля и подступы к своей штрафной площади», — заявил Медведев.

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал поражение от «Брюгге» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов. В интервью «Р-Спорту» в среду, 21 октября, руководитель заявил, что качество игры оставляло желать лучшего.

При этом он подчеркнул, что «не надо посыпать голову пеплом», и это только первая игра из шести. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после игры заявил, что команду подвели индивидуальные ошибки.

«Зенит» проиграл в матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» со счетом 1:2. Единственный гол петербуржцев забил защитник Деян Ловрен после рикошета от штанги и вратаря соперника. Следующий матч «Зенит» проведет в рамках РПЛ против «Рубина» 24 октября.