«Ахмат» не виноват. Избитый арбитр матча в Грозном исключил связь нападавшего с клубом
Арбитр матча «Ахмата» и «Спартака» Богдан Головко отказался признавать в избившем его человеке какую-либо привязку к грозненскому футбольному клубу. Об этом 24 октября пишет «Грозный Информ».
По словам судьи, после завершения игры к нему с трибуны спустился человек, выразивший недовольство по поводу судейства.
«Я, в свою очередь, развернулся и ушел в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», — заявил Головко.
Матч между «Ахматом» и «Спартаком» завершился 23 октября со счётом 0:0. В Российской премьер-лиге заявили, что представитель первого клуба после игры нанёс арбитру несколько ударов. Ф/к извинился перед Богданом Головко и уточнил, что на судью напал болельщик. РПЛ проведет собственное разбирательство совместно с Российским футбольным союзом. Министр спорта назвал случившееся безобразием.