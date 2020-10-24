«Ахмат» не виноват. Избитый арбитр матча в Грозном исключил связь нападавшего с клубом

Арбитр матча «Ахмата» и «Спартака» Богдан Головко отказался признавать в избившем его человеке какую-либо привязку к грозненскому футбольному клубу. Об этом 24 октября пишет «Грозный Информ».



По словам судьи, после завершения игры к нему с трибуны спустился человек, выразивший недовольство по поводу судейства.



«Я, в свою очередь, развернулся и ушел в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», — заявил Головко.

