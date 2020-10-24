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24.10.2020 14:34
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Министр спорта назвал безобразием избиение арбитра, судившего матч «Ахмата» и «Спартака» в Грозном

Министр спорта России Олег Матыцин назвал безобразием инцидент с нападением на Богдана Головко, судившего в Грозном матч «Ахмата» и «Спартака» чемпионата России.

«Это просто безобразие. Такие вещи не только в спорте не должны происходить, а в принципе в жизни. Спорт — это платформа формирования культуры уважения. Мы всегда говорим, что основа — это уважение к сопернику, к судье… Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы дать правильную оценку этому поступку и наказать виновных, если таковая вина определена»,— сказал Матыцин 24 октября в эфире канала «Матч Страна».

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» завершился 23 октября со счётом 0:0. В Российской премьер-лиге заявили, что представитель первого клуба после игры нанёс арбитру несколько ударов. Ф/к извинился перед Богданом Головко и уточнил, что на судью напал болельщик. РПЛ проведет собственное разбирательство совместно с Российским футбольным союзом.

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Комментарии (1)

bluxer
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