Смольный: Уехавшие мигранты создали в Петербурге колоссальный дефицит рабочей силы

«Колоссальный спрос на персонал с очень простой подготовкой. Но его мало, потому что не только иностранные трудовые мигранты выехали из города, они как раз все остались из-за того, что границы закрыты, как наши, так и стран исхода. Но и уехали люди, которые приезжали раньше из других регионов, — заявил чиновник 23 октября в эфире канала «Санкт-Петербург». — И их кем-то надо заменять. И вот этих «кого-то» в городе недостаточно. Реально имеет место колоссальный дефицит рабочей силы. И сейчас решением этой задачи все усиленно заняты»,

Северная столица испытывает колоссальную нехватку кадров, и причина тому — отправившиеся по домам мигранты, заявил председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

По его словам, в Петербурге за время пандемии встало на учет в качестве безработных более 100 тысяч человек. И примерно две трети этих людей не работали длительное время до 1 марта. Впервые город получил колоссальную легализацию теневой занятости, и этих людей надо переподготавливать, чтобы их взяли на работу.

Накануне «Фонтанка» писала, что около 40% российских компаний, которые традиционно нанимали на работу мигрантов, сейчас испытывают недостаток в рабочей силе. Особенно острый дефицит эксперты отмечают в сферах курьерской доставки и таксомоторных перевозок.