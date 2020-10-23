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23.10.2020 19:40
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Смольный: Уехавшие мигранты создали в Петербурге колоссальный дефицит рабочей силы

Северная столица испытывает колоссальную нехватку кадров, и причина тому — отправившиеся по домам мигранты, заявил председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

«Колоссальный спрос на персонал с очень простой подготовкой. Но его мало, потому что не только иностранные трудовые мигранты выехали из города, они как раз все остались из-за того, что границы закрыты, как наши, так и стран исхода. Но и уехали люди, которые приезжали раньше из других регионов, — заявил чиновник 23 октября в эфире канала «Санкт-Петербург». — И их кем-то надо заменять. И вот этих «кого-то» в городе недостаточно. Реально имеет место колоссальный дефицит рабочей силы. И сейчас решением этой задачи все усиленно заняты»,

По его словам, в Петербурге за время пандемии встало на учет в качестве безработных более 100 тысяч человек. И примерно две трети этих людей не работали длительное время до 1 марта. Впервые город получил колоссальную легализацию теневой занятости, и этих людей надо переподготавливать, чтобы их взяли на работу.

Накануне «Фонтанка» писала, что около 40% российских компаний, которые традиционно нанимали на работу мигрантов, сейчас испытывают недостаток в рабочей силе. Особенно острый дефицит эксперты отмечают в сферах курьерской доставки и таксомоторных перевозок.

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Комментарии (19)

Kot Piter
Предприятия, которые "традиционно нанимали на работу мигрантов" - это нежизнеспособные предприятия!
Желаю им скорейшего закрытия!
firma
Надо же, и в Москве ровно 40%, и тоже колоссальный дефицит. Прям как на выборах — цифра известна заранее. Но на окраинах от них не протолкнуться.
260551481
А что обещанные президентом 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест уже появились?!
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