Из-за оттока мигрантов и закрытых границ в России возник дефицит курьеров и таксистов

Из-за пандемии многим мигрантам пришлось уехать из России, а закрытые границы препятствуют их возвращению. Согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР), представленному на онлайн-конференции «Бизнес-климат России. Нацпроекты», около 15% компаний в ближайшее время могут столкнуться с необходимостью оперативно набрать новый персонал, поскольку из-за уменьшения числа иностранных рабочих вырос спрос на сотрудников, передают 21 октября «Ведомости» .

Около 40% российских компаний, которые традиционно нанимали на работу мигрантов, сейчас испытывают недостаток в рабочей силе. Особенно острый дефицит эксперты отмечают в сферах курьерской доставки и таксомоторных перевозок.

Как отмечает президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров, особенные трудности возникли с высококвалифицированной трудовой миграцией, с которой у нас и так «было очень плохо, а сейчас стало еще хуже». Ситуацию с низкоквалифицированными мигрантами оценить сложно, поскольку эта сфера находится в серой зоне.

Эксперты отмечают особенно острый дефицит кадров среди курьеров и водителей такси. Поскольку сотрудников вновь отправляют на удаленную работу, число заказов в интернет-магазинах опять растет, а вот курьеров больше не становится. «Не едут люди из дальних регионов в Москву, чтобы работать курьерами, потому что жить им негде, социальных связей тоже нет. Соответственно, логистические службы страдают», — отмечает Захаров.

За таксистов на московском рынке тоже идет огромная борьба: все, кто хотел работать в такси, уже там работают, всех представителей ближнего зарубежья, кого можно нанять, уже наняли.

Как говорится в исследовании, главным плюсом найма мигрантов около 40% компаний назвали возможность экономить на зарплате. Еще 35% отметили, что иностранные рабочие более результативны, чем россияне, 25% опрошенных указали на более ответственное отношение мигрантов к работе, а 19% работодателей — на то, что иностранцы реже увольняются. При этом примерно столько же, напротив, жалуются на текучку кадров из-за частых отъездов на родину. 19% респондентов среди минусов назвали разницу в менталитете, 16% — языковой барьер. Самым большими же недостатками иностранной рабочей силы компании считают бюрократические сложности при трудоустройстве (37%) и сопутствующие расходы, например на транспорт и аренду жилья (27%).