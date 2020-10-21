FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
77.78р91.56р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
21.10.2020 12:36
3
Печать

Из-за оттока мигрантов и закрытых границ в России возник дефицит курьеров и таксистов

Около 40% российских компаний, которые традиционно нанимали на работу мигрантов, сейчас испытывают недостаток в рабочей силе. Особенно острый дефицит эксперты отмечают в сферах курьерской доставки и таксомоторных перевозок.

Из-за пандемии многим мигрантам пришлось уехать из России, а закрытые границы препятствуют их возвращению. Согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР), представленному на онлайн-конференции «Бизнес-климат России. Нацпроекты», около 15% компаний в ближайшее время могут столкнуться с необходимостью оперативно набрать новый персонал, поскольку из-за уменьшения числа иностранных рабочих вырос спрос на сотрудников, передают 21 октября «Ведомости».

Как отмечает президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров, особенные трудности возникли с высококвалифицированной трудовой миграцией, с которой у нас и так «было очень плохо, а сейчас стало еще хуже». Ситуацию с низкоквалифицированными мигрантами оценить сложно, поскольку эта сфера находится в серой зоне.

Эксперты отмечают особенно острый дефицит кадров среди курьеров и водителей такси. Поскольку сотрудников вновь отправляют на удаленную работу, число заказов в интернет-магазинах опять растет, а вот курьеров больше не становится. «Не едут люди из дальних регионов в Москву, чтобы работать курьерами, потому что жить им негде, социальных связей тоже нет. Соответственно, логистические службы страдают», — отмечает Захаров.

За таксистов на московском рынке тоже идет огромная борьба: все, кто хотел работать в такси, уже там работают, всех представителей ближнего зарубежья, кого можно нанять, уже наняли.

Как говорится в исследовании, главным плюсом найма мигрантов около 40% компаний назвали возможность экономить на зарплате. Еще 35% отметили, что иностранные рабочие более результативны, чем россияне, 25% опрошенных указали на более ответственное отношение мигрантов к работе, а 19% работодателей — на то, что иностранцы реже увольняются. При этом примерно столько же, напротив, жалуются на текучку кадров из-за частых отъездов на родину. 19% респондентов среди минусов назвали разницу в менталитете, 16% — языковой барьер. Самым большими же недостатками иностранной рабочей силы компании считают бюрократические сложности при трудоустройстве (37%) и сопутствующие расходы, например на транспорт и аренду жилья (27%).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Sibir_5e4d67bbb7aea
— С детства мечтал стать шестёркой. — Тогда можешь считать, тебе крупно повезло. (к/ф "Курьер" 1986г.).
Ser_N0771
Судя по опросу предпринимателей им нравятся рабы: дешево, работают много и не уходят к другом хозяину....
hal9000
Ага сейчас..на рынке если дефицит то начинает расти зарплата..сразу происходит отток из других отраслей..и занятие вакансий...а здесь привыкли рабами пользоваться..)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний