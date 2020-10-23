Центробанк может запустить пилот цифрового рубля к концу 2021 года
Банк России может в пилотном режиме выпустить цифровой рубль к концу 2021 года. Об этом на пресс-конференции 23 октября заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
«После того, как произойдет обсуждение консультационного доклада, мы собираем отзывы до конца года, естественно, потом обработаем их. И если будет принято решение о целесообразности запуска цифрового рубля, мы подготовим уже полноценную концепцию, затем должен быть обязательный, на наш взгляд, этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей, для того, чтобы все было отработано и мы понимали, как это работает. Такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года», — сказала она.
ЦБ опубликовал консультационный доклад, посвященный перспективам выпуска цифрового рубля. По словам Набиуллиной, доклад вызвал общественный интерес, банк уже получает на него отзывы.
Проект «органично вписывается в то, что называется развитием цифровой экономики», считает глава Центробанка. «Происходит цифровая трансформация, безусловно, должна происходить и трансформация системы расчетов. Мы видим, как бурно это развивается в нашей стране. <...> Цифровой рубль — это дальнейший шаг в этом направлении», — пояснила она позицию регулятора.
В комментарии Банка России к докладу говорится, что цифровой рубль должен стать дополнительной формой национальной валюты, которая будет существовать наряду с наличным и безналичным рублем. Предполагается, что он сделает платежи более быстрыми и безопасными, повысит прозрачность расчетов, снизит риски отмывания доходов, финансирования терроризма, а также упростит расчеты на малонаселенных и труднодоступных территориях. Его можно будет использовать для оплаты покупок, совершения переводов, проведения платежей организациям и государству. При этом в ЦБ подчеркивают, что не рассматривают цифровой рубль в качестве замены наличному.
Другие страны мира давно работают над созданием национальных цифровых валют. В Китае, Швеции и Южной Корее проекты уже находятся на стадии пилотирования. В Канаде, еврозоне, США, Великобритании, Дании, Исландии и Швейцарии подобные проекты находятся на этапе исследований.