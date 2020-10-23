Центробанк может запустить пилот цифрового рубля к концу 2021 года

Банк России может в пилотном режиме выпустить цифровой рубль к концу 2021 года. Об этом на пресс-конференции 23 октября заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.



«После того, как произойдет обсуждение консультационного доклада, мы собираем отзывы до конца года, естественно, потом обработаем их. И если будет принято решение о целесообразности запуска цифрового рубля, мы подготовим уже полноценную концепцию, затем должен быть обязательный, на наш взгляд, этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей, для того, чтобы все было отработано и мы понимали, как это работает. Такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года», — сказала она.

