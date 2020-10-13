ЦБ задумался о выпуске цифрового рубля. Его испытают на ограниченном круге пользователей

Цель создания цифрового рубля — развитие национальной платежной системы, отмечает ЦБ. При этом заменить им наличные деньги не планируется. Предполагается, что новая форма валюты сделает платежи более быстрыми и безопасными, повысит прозрачность расчетов, снизит риски отмывания доходов, финансирования терроризма, а также упростит расчеты на малонаселенных и труднодоступных территориях. Ее можно будет использовать для оплаты покупок, совершения переводов, проведения платежей организациям и государству.

Банк России рассматривает возможность выпуска цифрового рубля, который станет дополнительной формой национальной валюты, совместив в себе свойства наличных и безналичных денег. Об этом говорится в докладе Центробанка для общественных консультаций , опубликованном 13 октября.

Один цифровой рубль будет эквивалентен как одному безналичному, так и одному рублю наличными. Им можно будет расплачиваться онлайн и без доступа к Интернету.

«Для операций в режиме офлайн, без доступа к сетям связи, пользователи смогут предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке, подобно тому, как сейчас они берут с собой наличные, когда едут в места, где могут не приниматься платежные карты», — объясняют в ЦБ.

Регулятор обращает внимание, что цифровой рубль нельзя назвать криптовалютой, потому что у криптовалют нет единого эмитента, никто не гарантирует защиту прав их потребителей, а их стоимость подвержена серьезным колебаниям.

Решение о выпуске цифрового рубля Банком России еще не принято. После оценки возможностей и перспектив его введения, общественных консультаций проект испытают на ограниченном круге пользователей и решат, стоит ли его реализовать.

О создании национальной цифровой валюты задумываются и за границей. В США работают над созданием цифрового доллара, а Европейский центральный банк рассматривает возможность выпуска цифрового евро, но окончательное решение еще не принято.