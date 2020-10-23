FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +5
77.08р91.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
23.10.2020 11:48
0
Печать

Японские ученые выявили новые последствия заражения коронавирусом

Выпадение волос может быть одним из последствий заражения коронавирусом. К такому выводы пришли сотрудники японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины, как пишет 23 октября ТАСС, после проведенных исследований.

Ученые проводили проверку состояния 63 участников, которые переболели COVID-19 с февраля по июнь этого года. 14 из них заявили, что через два месяца после выздоровления у них начали выпадать волосы.

Пятеро из них смогли излечиться от выпадения в течение последующих двух с половиной месяцев. Остальные девять еще борются за свои волосы с помощью витаминов и лекарств. У семи участников исследования была зафиксирована одышка, у шести — необычные обонятельные ощущения, а у одного — полное нарушение вкусовых ощущений.

«Вероятно, описанное могло стать следствием психологического стресса из-за длительного лечения заболеваний, вызванных коронавирусом. В связи с этим мы намерены провести дополнительное исследование, чтобы установить причину этих явлений», — заявил доктор Синъитиро Мориока, который организовал это исследование.

В Японии общее число случаев заражения новым коронавирусом, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 95 тыс., зафиксировано более 1,7 тыс. летальных исходов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний