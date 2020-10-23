Японские ученые выявили новые последствия заражения коронавирусом

Выпадение волос может быть одним из последствий заражения коронавирусом. К такому выводы пришли сотрудники японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины, как пишет 23 октября ТАСС, после проведенных исследований.



Ученые проводили проверку состояния 63 участников, которые переболели COVID-19 с февраля по июнь этого года. 14 из них заявили, что через два месяца после выздоровления у них начали выпадать волосы.



Пятеро из них смогли излечиться от выпадения в течение последующих двух с половиной месяцев. Остальные девять еще борются за свои волосы с помощью витаминов и лекарств. У семи участников исследования была зафиксирована одышка, у шести — необычные обонятельные ощущения, а у одного — полное нарушение вкусовых ощущений.

