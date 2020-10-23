Японские ученые выявили новые последствия заражения коронавирусом
Выпадение волос может быть одним из последствий заражения коронавирусом. К такому выводы пришли сотрудники японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины, как пишет 23 октября ТАСС, после проведенных исследований.
Ученые проводили проверку состояния 63 участников, которые переболели COVID-19 с февраля по июнь этого года. 14 из них заявили, что через два месяца после выздоровления у них начали выпадать волосы.
Пятеро из них смогли излечиться от выпадения в течение последующих двух с половиной месяцев. Остальные девять еще борются за свои волосы с помощью витаминов и лекарств. У семи участников исследования была зафиксирована одышка, у шести — необычные обонятельные ощущения, а у одного — полное нарушение вкусовых ощущений.
«Вероятно, описанное могло стать следствием психологического стресса из-за длительного лечения заболеваний, вызванных коронавирусом. В связи с этим мы намерены провести дополнительное исследование, чтобы установить причину этих явлений», — заявил доктор Синъитиро Мориока, который организовал это исследование.
В Японии общее число случаев заражения новым коронавирусом, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 95 тыс., зафиксировано более 1,7 тыс. летальных исходов.