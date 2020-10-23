В Петербург вернулось мокрое тепло

Теплый циклон продолжит определять погоду в Петербурге.
Как сообщает Гидрометцентр 23 октября, в северной столице всю пятницу будут идти дожди.
По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, синоптическую ситуацию в городе продолжит определять тёплый сектор циклона, центр которого постепенно переместится на запад Мурманской области. Он сохранит облачную погоду, временами продолжатся дожди. Температурный фон продолжит расти и ожидается на 3-5° выше климатической нормы.
Температура воздуха +10…+12°, по области +7…+12°. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.