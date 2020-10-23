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23.10.2020 08:00
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В Петербург вернулось мокрое тепло

Теплый циклон продолжит определять погоду в Петербурге.

Как сообщает Гидрометцентр 23 октября, в северной столице всю пятницу будут идти дожди.

По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, синоптическую ситуацию в городе продолжит определять тёплый сектор циклона, центр которого постепенно переместится на запад Мурманской области. Он сохранит облачную погоду, временами продолжатся дожди. Температурный фон продолжит расти и ожидается на 3-5° выше климатической нормы.

Температура воздуха +10…+12°, по области +7…+12°. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

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Комментарии (4)

-4°
Принесло с собою всякое фуфло
13grubyrealist
Так закаляется сталь:то-в жар,то-в мокроту,то-в холод...А ВСЁ живое?? ;=))
lamer
Заголовок - огонь! Жду продолжение о "Голодных мокрых кисках" - в каждом дворе.
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