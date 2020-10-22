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22.10.2020 15:13
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«Братья и сестры, вступайте в ряды Сопротивления». Вице-губернатор Елин призвал бизнес к коронавирусной мобилизации

Вице-губернатор Евгений Елин призвал бизнес присоединиться к кампании Смольного по популяризации коронавирусных стандартов безопасности. В обращении читается военная риторика.

«Друзья, коллеги, братья и сестры! Мы с вами научились взаимодействовать при ведении весенней кампании, давайте же попробуем применить и углубить навыки и при осенней кампании. Многие из вас стали для нас настоящими товарищами, хоть и не всегда дружелюбными, иногда жесткими, но очень нужными. Опираться можно только на то, что сопротивляется», — написал он 22 октября в чате Смольного с предпринимателями.

По словам вице-губернатора, «стратегический замысел» властей заключается в том, чтобы «снизить уровень контактного общения» для сдерживания вируса. Пока с помощью соблюдения правил безопасности, если не получится — через ограничения «перемещения групп населения, не участвующих в экономической деятельности».

«Вступай в ряды Сопротивления! Стань участником Сопротивления — просто носи маску, соблюдай правила сам, позаботься о соседе и привлеки его в наши ряды, и ты уже участник Сопротивления!» — призвал Евгений Елин бизнес.

Для этого нужно ознакомиться со стандартами безопасной деятельности и получить QR-код, подтверждающий согласие на их исполнение. «Мониторинг, пропаганда, общественное мнение и вывод на «удаленку» работников — самые важные действия», — написал Евгений Елин.

Вице-губернатор также призвал бизнес не бояться проверок. «Ошибки не исправлены — как-то журим. Может, предписания помогут ускориться», — отметил он.

А вот «Воинов COVIDа», к которым Евгений Елин отнес злостных нарушителей и принципиальных противников войны с вирусом, ждут публичные демонстративные рейды с прессой».

Сегодня Смольный объявил об ужесточении коронавирусного режима с 26 октября. С этой же даты чиновники намерены проводить рейды за контролем за исполнением стандартов.

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Комментарии (19)

pregatus
Может лучше нормальный карантин введём, с экономической поддержкой населения? Или нет, будем эпидемию останавливать рекомендациями, призывами и статистикой?
Parallax
Иногда возникает ощущение, что в Смольном пытаются играть в КВН. Но пока что-то не очень получается.
Павел Михайлов
Друзья, коллеги, братья и сестры! Как уже достали глупцы из Смольного.
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