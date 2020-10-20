Смольный создает коронавирусный патруль. Комитетам и ведомствам предписано выделить ответственных сотрудников
Комитетам, ведомствам и районным администрациям Смольного поручено «официально утвердить список сотрудников», которые будут контролировать исполнение бизнесом коронавирусного 121-го постановления. Соответствующий документ, по информации «Фонтанки», был разослан комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле. Предоставить реквизиты и копию соответствующего внутреннего правового акта необходимо 20 октября.
О намерении усилить контроль за соблюдением стандартов безопасности ранее сообщал вице-губернатор Евгений Елин. «Интенсивность [контрольных] мероприятий должна быть увеличена. Должна формироваться нетерпимость к несоблюдению мер безопасности», — заявил вице-губернатор.
По информации «Фонтанки», необходимые полномочия есть у восьми ведомств и районных администраций. В штатном режиме они могут выделить 208 человек, в пиковом — до 438.
Согласно плану, примерно по 100 сотрудников должны выделить районы, ГЖИ и комитет по контролю за имуществом. Сам комитет про промышленной политике выставит 80 проверяющих.
Ранее появилась информация, что комитет по промышленной политике начал отзывать QR-коды, дающие право на работу, у нарушителей коронавирусного режима. В числе наказанных оказались «Магнит», «Дикси» и Сбербанк.