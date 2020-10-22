Погибший в ДТП с Ефремовым не был пристегнут, заявила эксперт. Ремень безопасности спас бы ему жизнь

Эксперт Елена Кучина заявила о не пристегнутом ремнем безопасности водителе Сергее Захарове, погибшем при столкновении с машиной Михаила Ефремова. Она уверена, что жизнь потерпевшего находилась не только в руках актера.

Кучину допросила судебная коллегия Мосгорсуда 22 октября. Эксперт дала свое заключение по обстоятельствам гибели Захарова на основании судебно-медицинской экспертизы, приговора Пресненского райсуда, фото разбитого автомобиля и записи аварии.

По мнению Елены Кучиной, характер травм Захарова и отсутствие полосы от ремня безопасности дает право сделать однозначный вывод о том, что водитель не был пристегнут в момент столкновения. Через лобовое стекло он не вылетел, так как его ноги были зажаты в салоне.