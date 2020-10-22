FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +11
77.03р91.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 14:51
0
Печать

Погибший в ДТП с Ефремовым не был пристегнут, заявила эксперт. Ремень безопасности спас бы ему жизнь

Эксперт Елена Кучина заявила о не пристегнутом ремнем безопасности водителе Сергее Захарове, погибшем при столкновении с машиной Михаила Ефремова. Она уверена, что жизнь потерпевшего находилась не только в руках актера.

Кучину допросила судебная коллегия Мосгорсуда 22 октября. Эксперт дала свое заключение по обстоятельствам гибели Захарова на основании судебно-медицинской экспертизы, приговора Пресненского райсуда, фото разбитого автомобиля и записи аварии.

По мнению Елены Кучиной, характер травм Захарова и отсутствие полосы от ремня безопасности дает право сделать однозначный вывод о том, что водитель не был пристегнут в момент столкновения. Через лобовое стекло он не вылетел, так как его ноги были зажаты в салоне.

«Перелом грудины может возникнуть от ремня безопасности, но она была целой. Перелом ребер происходит только от удара о рулевое колесо. У потерпевшего были сломаны ребра», — уточнила эксперт.

Защита Ефремова подчеркнула, что полученные от Кучиной сведения нужны не для оправдания актера, а для полноты смягчающих обстоятельств.

Также адвокаты заявили о повторной экспертизе автомобиля, которым управлял Захаров. Суд ушел в совещательную комнату.

Прокуратура возражает против всех доводов защиты и просит оставить Ефремову восемь лет колонии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний