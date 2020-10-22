Полиция нашла мошенницу, обидевшую пенсионерку на 800 тысяч. Женщина откупалась от ДТП с ребёнком, которого не было

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 22 октября, ранее арестованную по подозрению в мошенничестве женщину 39 лет изобличили ещё в одном эпизоде. По версии следствия, в марте прошлого года она заработала, рассказывая байки 85-летней петербурженке, которую встретила в вестибюле станции метро «Приморская».

Полицейские Василеостровского района Петербурга раскрыли мошенничество, жертвой которого полтора года назад стала 85-летняя местная жительница. Забравшую деньги у пенсионерки нашли в следственном изоляторе.

Пенсионерке новая знакомая представилась приятельницей дочери и попросила о срочной финансовой помощи для зятя этой пожилой женщины, якобы угодившего в аварию, в которой пострадал мальчик. Для того чтобы уладить последствия, пенсионерке предложили заплатить 1,5 млн рублей. Она смогла найти 800 тысяч.

«Злоумышленнице мера пресечения в виде ареста не изменялась», — сообщили в ГУ МВД. Судя по картотеке судов, предполагаемая обидчица пенсионерки обвиняется в нескольких мошенничествах, её дела рассматривают в Невском и Выборгском районных судах.