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22.10.2020 00:52
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«Осирис» «дал пять» своей птице Бенну. Человечеству впервые удалось посадить зонд на астероид

С амбициозной задачей справился разработанный NASA космический аппарат Osiris-rex. Двухлетнее пребывание на орбите астероида закончилось успешной посадкой на его поверхность, сообщает BBC.

Зонд сопровождал астероид Бенну с 2018 году. Он приблизился к небесному телу буквально на несколько секунд. В NASA его маневр назвали high-five, так как короткая посадка зонда напоминала хлопок двух ладоней. Главной задачей космического аппарата было собрать образцы породы: он делал это с помощью выбивающих их струй газа, после чего они попадали в специальный резервуар. При удачном раскладе ученым достанется около килограмма материала внеземного происхождения для исследований, его доставят не раньше сентября 2023 года.

Как происходила операция, NASA показало на своей официальной странице Twitter.

Бенну относится к классу так называемых каменноугольных или углеродных астероидов и находится на расстоянии более 321 млн километров от Земли. Он был открыт в 2013 году и назван в честь одноименной птицы, символа воскрешения древнеегипетского бога Осириса. Своей формой астероид напоминает детский волчок, а размером примерно с нью-йоркский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.

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Комментарии (1)

Евгений Литвинец
Правильно говорят, что американцы идиоты и придурки. Это надо же, бюджетные деньги на космос потратить на реальный полёт к какому-то камню, с которого и взять особо нечего! То ли дело у нас. Правильные философы знают кому кланяться и как тратить бюджет. Так победим!
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