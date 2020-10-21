Футбол снова остается без зрителей. Пока в Москве и Подмосковье

Все матчи Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), начиная с 13-го тура, будут проходить без зрителей из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом со ссылкой на свои источники 21 октября пишет «Спорт-Экспресс».



Официально объявлено, что РПЛ получила предписание от Роспотребнадзора, согласно которому матчи на стадионе столичного «Спартака» будут проводиться без зрителей. Ранее стало известно, что из-за запрета на масссовые мероприятия в Подмосковье без зрителей пройдет матч между «Химками» и «Зенитом», намеченный на 1 ноября. Гендиректор петербургского клуба Александр Медведев говорил, что надеется - в Петербурге обойдется без таких ограничений.