Гендиректор «Зенита» об игре с «Химками»: Мы даже не успели проанализировать вариант с обменом матчей

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал решение руководства Московской области о проведении матча 13-го тура против «Химок» без зрителей. В интервью сайту Sport24 Медведев подчеркнул, что петербургский клуб был готов к разным вариантам.

«Мы даже не успели проанализировать вариант с обменом матчей. Руководство Московской области заявило, что матч не будет переноситься, игра будет без зрителей. Дело до переносов не дошло. Стоит ли ждать таких мер в Петербурге? В каждом регионе своя обстановка. У нас только что закончился St. Petersburg Open, где зрители в разрешенном количестве пришли посмотреть турнир. Все стандарты и рекомендации были соблюдены, включая измерение температуры, маски и перчатки. Надеюсь, закрытие или сокращение наших спортивных арен не коснется. Хотя, конечно, это зависит не только от нас», — заявил Медведев.