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19.10.2020 17:10
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Гендиректор «Зенита» об игре с «Химками»: Мы даже не успели проанализировать вариант с обменом матчей

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал решение руководства Московской области о проведении матча 13-го тура против «Химок» без зрителей. В интервью сайту Sport24 Медведев подчеркнул, что петербургский клуб был готов к разным вариантам.

«Мы даже не успели проанализировать вариант с обменом матчей. Руководство Московской области заявило, что матч не будет переноситься, игра будет без зрителей. Дело до переносов не дошло. Стоит ли ждать таких мер в Петербурге? В каждом регионе своя обстановка. У нас только что закончился St. Petersburg Open, где зрители в разрешенном количестве пришли посмотреть турнир. Все стандарты и рекомендации были соблюдены, включая измерение температуры, маски и перчатки. Надеюсь, закрытие или сокращение наших спортивных арен не коснется. Хотя, конечно, это зависит не только от нас», — заявил Медведев.

Ранее РПЛ подтвердила, что, согласно постановлению губернатора Московской области, с 21 октября спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей. Таким образом, ФК «Химки» должен провести матч 13-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита», запланированный на 1 ноября, при закрытых трибунах. Ограничения в Московской области действуют до 7 ноября.

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