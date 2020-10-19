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19.10.2020 14:32
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«Зенит» сыграет с «Химками» на выезде без зрителей. Губернатор Подмосковья запретил

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги между «Химками» и «Зенитом» 1 ноября пройдет без зрителей, сообщила 19 октября РПЛ на своём официальном сайте и в соцсетях.

«Согласно постановлению, подписанному губернатором Московской области А. Ю. Воробьевым, с 21 октября спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей. Таким образом, ФК «Химки» должен провести матч 13-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита», запланированный на 1 ноября, при закрытых трибунах. Ограничения в Московской области действуют до 7 ноября», — сообщает РПЛ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 19 октября объявил о новых коронавирусных ограничениях в регионе на фоне роста заболевших COVID-19.

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