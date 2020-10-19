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19.10.2020 11:35
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Не слышны в саду даже шорохи. Подмосковные власти вводят новые ограничения из-за COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о новых коронавирусных ограничениях на фоне роста заболевших COVID-19 19 октября 2020 года.

«Власти Подмосковья в среду введут дополнительные ограничения», — цитирует 19 октября заявление главы региона РИА Новости.

По его словам, работа выставок, музеев и массовых спортивных мероприятий будет приостановлена.

С начала пандемии в Московской области выявили уже 80 951 случай коронавируса. Подмосковье держится на третьем месте по ежедневному приросту.

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Комментарии (4)

pregatus
А у нас в городе пока не будет уже совсем поздно, ничего делать не собираются. Точнее нет, работников мэрии-то послали на удалёнку, их-то жалко, в отличие от обычных работающих пенсионеров, например.
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