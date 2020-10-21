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21.10.2020 22:14
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Одна из стран Евросоюза впервые превысила планку в 1 млн зараженных коронавирусом

Испания стала первой страной в Евросоюзе, в которой выявили уже более 1 млн заболевших коронавирусом с начала пандемии. Об этом 21 октября пишет El País.

По официальным данным испанского Минздрава, сегодня количество зараженных достигло 1 млн 5 тыс. 295 человек. Испания находится на шестом месте в мире по этому показателю (Россия на четвертом). В стране умерли 34,3 тыс. человек с COVID-19.

Европейские страны снова начинают ставить рекорды по приросту новых случаев коронавируса — так, в Италии впервые за все время эпидемии 21 октября зарегистрировано более 15 тысяч зараженных. Еврокомиссия создала карту распространения вируса в регионе.

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Комментарии (8)

Alex000
А как же волшебные маски с перчатками?
Волшебная социальная дистация из-под палки?
0 эффекта?
Не удивительно.
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