Одна из стран Евросоюза впервые превысила планку в 1 млн зараженных коронавирусом

Испания стала первой страной в Евросоюзе, в которой выявили уже более 1 млн заболевших коронавирусом с начала пандемии. Об этом 21 октября пишет El País.



По официальным данным испанского Минздрава, сегодня количество зараженных достигло 1 млн 5 тыс. 295 человек. Испания находится на шестом месте в мире по этому показателю (Россия на четвертом). В стране умерли 34,3 тыс. человек с COVID-19.

