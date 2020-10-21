Одна из стран Евросоюза впервые превысила планку в 1 млн зараженных коронавирусом
Испания стала первой страной в Евросоюзе, в которой выявили уже более 1 млн заболевших коронавирусом с начала пандемии. Об этом 21 октября пишет El País.
По официальным данным испанского Минздрава, сегодня количество зараженных достигло 1 млн 5 тыс. 295 человек. Испания находится на шестом месте в мире по этому показателю (Россия на четвертом). В стране умерли 34,3 тыс. человек с COVID-19.
Европейские страны снова начинают ставить рекорды по приросту новых случаев коронавируса — так, в Италии впервые за все время эпидемии 21 октября зарегистрировано более 15 тысяч зараженных. Еврокомиссия создала карту распространения вируса в регионе.