Европа покраснела от ковида. ЕК создала карту распространения вируса

Еврокомиссия 19 октября впервые с начала пандемии коронавируса опубликовала единую санитарную карту Евросоюза, созданную по единым европейским критериям, передаёт ТАСС. Посмотреть визуализацию распространения COVID-19 можно на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Отправная точка для закрашивания карты — среднее количество новых случаев заболевания за одни сутки на 100 тысяч жителей в течение последних двух недель. Примерно две трети стран (19) обозначены красным цветом — это значит, что там показатель составляет больше 150 диагностированных случаев за 14 дней на 100 тыс. человек. Среди них — Франция, Испания, Португалия, Бельгия, Австрия и другие.