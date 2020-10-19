Европа покраснела от ковида. ЕК создала карту распространения вируса
Еврокомиссия 19 октября впервые с начала пандемии коронавируса опубликовала единую санитарную карту Евросоюза, созданную по единым европейским критериям, передаёт ТАСС. Посмотреть визуализацию распространения COVID-19 можно на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний.
Отправная точка для закрашивания карты — среднее количество новых случаев заболевания за одни сутки на 100 тысяч жителей в течение последних двух недель. Примерно две трети стран (19) обозначены красным цветом — это значит, что там показатель составляет больше 150 диагностированных случаев за 14 дней на 100 тыс. человек. Среди них — Франция, Испания, Португалия, Бельгия, Австрия и другие.
На создание единого подхода в ЕС к классификации эпидемиологической ситуации ушло семь месяцев. Финляндия начала использовать светофорную систему для обозначения безопасных для путешествий стран в августе.
В России среднесуточное количество случаев заражения за 14 дней на 100 тыс. жителей не считают. По данным ТАСС, показатель по всей стране с 5 по 18 октября составляет 9. Однако, учитывая плотность населения, расчёт по регионам более показателен.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 40 млн человек, свыше 1,11 млн умерли.