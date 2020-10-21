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21.10.2020 19:17
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Италия поставила новый рекорд по количеству суточных заболевших коронавирусом

Впервые за все время эпидемии в Италии зарегистрировано более 15 тысяч зараженных COVID-19, пишет 21 октября РИА Новости со со ссылкой на итальянский минздрав.

По данным специалистов, за последние сутки в Италии заболело коронавирусом 15 199 человек. Предыдущий рекорд был отмечен 18 октября со значением в 11 705 заразившихся. При этом всего в Италии проживает около 60 миллионов человек.

19 октября премьер-министр Италии объявил о введении новых мер для борьбы с коронавирусом из-за увеличения количества заболевших.

За весь период эпидемии коронавируса в Италии зарегистрировано около 449 648 зараженных COVID-19.

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Комментарии (5)

Fastliverorliar
И дальше то что? а от ДТП, гриппа и т.д. посчитали смертность? але гараж..успокойтесь или умрите или заткнитесь уже ковидные истерики
22ilves
Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? (с) Т.е. помог весенний карантин, штрафы и прочее?
Alex000
Как так? Там же маски никто не отменял?
Или они, эти маски... тс-с-с...
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