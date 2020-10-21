Италия поставила новый рекорд по количеству суточных заболевших коронавирусом

Впервые за все время эпидемии в Италии зарегистрировано более 15 тысяч зараженных COVID-19, пишет 21 октября РИА Новости со со ссылкой на итальянский минздрав.

По данным специалистов, за последние сутки в Италии заболело коронавирусом 15 199 человек. Предыдущий рекорд был отмечен 18 октября со значением в 11 705 заразившихся. При этом всего в Италии проживает около 60 миллионов человек.

19 октября премьер-министр Италии объявил о введении новых мер для борьбы с коронавирусом из-за увеличения количества заболевших.