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19.10.2020 11:08
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После рекордного прироста заболевших COVID-19 Италия вводит новые ограничения

Премьер-министр Италии объявил о введении новых мер для борьбы с коронавирусом. О локдауне речь пока не идет.

«Италия объявила о новом пакете ограничений на фоне всплеска случаев коронавируса. <...> Мэры городов получат право закрывать общественные места после 21:00, а размер групп посетителей уменьшится», — сообщает 19 октября BBC.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уточнил, что новые ограничения не означают всеобщего карантина. Он также объявил о том, что 75% чиновников уходят на удаленку.

«Самыми эффективными остаются основные меры предосторожности: маска, дистанция и гигиена рук. Мы должны обращать внимание на ситуации, когда мы теряем бдительность — с родственниками и друзьями. В этих ситуациях требуется максимальная осторожность», — отметил Конте.

Накануне в республике был выявлен рекорд заболевших COVID-19 за сутки — 11 705. Общее число заразившихся с начала пандемии перевалило за 414 тысяч.

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Комментарии (3)

Alexander_5e4cfced16b74
подозреваю, что в италии 75% чиновников не нужны... интересно, а по другим странам - какая статистика?
Guest1234
Простых итальянцев, кого можно, тоже уже давно высадили на удаленку
pregatus
75% чиновников отправили по домам, а о простых итальянцах кто позаботится?
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