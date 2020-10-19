После рекордного прироста заболевших COVID-19 Италия вводит новые ограничения

Премьер-министр Италии объявил о введении новых мер для борьбы с коронавирусом. О локдауне речь пока не идет.



«Италия объявила о новом пакете ограничений на фоне всплеска случаев коронавируса. <...> Мэры городов получат право закрывать общественные места после 21:00, а размер групп посетителей уменьшится», — сообщает 19 октября BBC.



Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уточнил, что новые ограничения не означают всеобщего карантина. Он также объявил о том, что 75% чиновников уходят на удаленку.

