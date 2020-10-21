Синоптики обещают жителям центральной части России аномальное тепло

Несмотря на то, что глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пытался лишить россиян надежды на второе бабье лето, оно, похоже, всё-таки состоится. Правда, будет не таким длинным и тёплым, как первое.

Как сообщает 21 октября ТАСС, по прогнозу руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, 22 октября в регионах Центрального федерального округа потеплеет, температура превысит норму на 1,5–2 градуса.

«Потепление начнется в четверг. Мы вернемся в такую теплую и хорошую осень, хоть и с дождями, но без заморозков. На 1,5–2 градуса температура будет выше нормы в среднем по ЦФО», — пообещал Варакин. Особенно тепло будет в регионах Черноземья, в пятницу — до плюс 18 градусов.