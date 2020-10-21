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21.10.2020 08:31
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Синоптики обещают жителям центральной части России аномальное тепло

Несмотря на то, что глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пытался лишить россиян надежды на второе бабье лето, оно, похоже, всё-таки состоится. Правда, будет не таким длинным и тёплым, как первое.

Как сообщает 21 октября ТАСС, по прогнозу руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, 22 октября в регионах Центрального федерального округа потеплеет, температура превысит норму на 1,5–2 градуса.

«Потепление начнется в четверг. Мы вернемся в такую теплую и хорошую осень, хоть и с дождями, но без заморозков. На 1,5–2 градуса температура будет выше нормы в среднем по ЦФО», — пообещал Варакин. Особенно тепло будет в регионах Черноземья, в пятницу — до плюс 18 градусов.

Этот период будет недолгим. Ночные заморозки вернутся уже в воскресенье.

В Петербурге также ожидается потепление. Завтра воздух прогреется до 7–9 градусов.

В целом октябрь в этом году, как и сентябрь, очень тёплый. Синоптики ожидают, что в Москве он войдёт в список самых тёплых в истории, с превышением температурной нормы на 2,5–3 градуса, передаёт ТАСС.

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Комментарии (4)

Василий Марущак
1,5–2 градуса-это аномалия))
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Конечно мне, как человеку возрастному, непобедимый, в условиях российских городов гололед, хотелось бы увидеть попозже. Но, как дачнику, немного тревожно за виноград, землянику и прочие чувствительные к морозам культуры.
Andrew D.
Бабье лето)
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