Вильфанд лишает надежды на возвращение бабьего лета

Рассчитывать на новое бабье лето в этом году россиянам не стоит.

«Увы, нет. Должна быть настолько теплая погода, чтобы можно было выйти без головного убора, без куртки», — цитирует 18 октября ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Для бабьего лета характерна температура порядка 17–19 градусов тепла, а сейчас ничто не указывает на возможное приближение такой погоды, отметил Вильфанд.

В этом году бабье лето в центральной части России оказалось аномальным, как и зима. Оно длилось практически до середины октября. В Петербурге сентябрь стал самым солнечным за последние несколько лет и вообще самым теплым месяцем на планете за всю историю наблюдений.