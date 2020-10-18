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18.10.2020 13:09
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Вильфанд лишает надежды на возвращение бабьего лета

Рассчитывать на новое бабье лето в этом году россиянам не стоит.

«Увы, нет. Должна быть настолько теплая погода, чтобы можно было выйти без головного убора, без куртки», — цитирует 18 октября ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Для бабьего лета характерна температура порядка 17–19 градусов тепла, а сейчас ничто не указывает на возможное приближение такой погоды, отметил Вильфанд.

В этом году бабье лето в центральной части России оказалось аномальным, как и зима. Оно длилось практически до середины октября. В Петербурге сентябрь стал самым солнечным за последние несколько лет и вообще самым теплым месяцем на планете за всю историю наблюдений.

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Комментарии (7)

kuk-vasyusha
Пальцем в небо
perekuz
Бабье лето ( в Америке - индейское) -это антициклон в Северном полушарии в конце сентября - начале октября, так что Капитан абсолютно прав.
Alexey Petrov
а как насчёт "бабьей осени"?
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