Сентябрь подарил петербуржцам 154 часа солнца и стал самым ярким за последние несколько лет
Петербургские синоптики подвели итоги сентября. Во многом он стал рекордным. В общем, жаловаться не на что.
Как рассказал «Фонтанке» глава Северо-Западного гидрометцентра Александр Колесов 1 октября, последняя декада минувшего месяца стала самой теплой за весь ряд инструментальных наблюдений в Санкт-Петербурге (с 1881 года). Средняя температура воздуха в последней декаде впервые превысила 15 градусов, достигнув 15,2 градуса.
«В течение этой декады было перекрыто 3 экстремума для отдельных дней — 23, 24 и 26 сентября, а с 23 по 27 сентября дневная температура воздуха превышала 20 градусов в течение пяти дней, что тоже впервые наблюдается в истории города в это время года», — рассказал Колесов.
Он добавил, что очень теплый и сухой сентябрь со средней температурой 14,3 градуса стал четвертым в ряду самых теплых сентябрей после 2018 года (14,5 градуса), 1934 и 1938 годов (14,6 и 14,9 градуса). Осадков было очень мало по всей территории, а в Петербурге они составили всего 59 процентов от нормы.
«Солнце светило каждый день, кроме 29 сентября. Количество солнечных часов составило 154,4 часа, став самым продолжительным за последние несколько лет. Только в 2014 году солнечных часов было больше — 175,7 часа», — подвёл итог главный синоптик Петербурга.
Ранее Александр Колесов рассказал «Фонтанке», когда закончится бабье лето и начнутся холода.