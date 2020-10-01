Сентябрь подарил петербуржцам 154 часа солнца и стал самым ярким за последние несколько лет

Петербургские синоптики подвели итоги сентября. Во многом он стал рекордным. В общем, жаловаться не на что.



Как рассказал «Фонтанке» глава Северо-Западного гидрометцентра Александр Колесов 1 октября, последняя декада минувшего месяца стала самой теплой за весь ряд инструментальных наблюдений в Санкт-Петербурге (с 1881 года). Средняя температура воздуха в последней декаде впервые превысила 15 градусов, достигнув 15,2 градуса.



«В течение этой декады было перекрыто 3 экстремума для отдельных дней — 23, 24 и 26 сентября, а с 23 по 27 сентября дневная температура воздуха превышала 20 градусов в течение пяти дней, что тоже впервые наблюдается в истории города в это время года», — рассказал Колесов.

