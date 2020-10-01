Главный синоптик Петербурга рассказал, сколько еще продлится бабье лето и когда ждать похолодания
Бабье лето порадует петербуржцев еще несколько дней, а похолодание наступит только через пару недель. Об этом 1 октября «Фонтанке» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
По его словам, в целом горожан ждет «теплый октябрь». Температура будет превышать средние для этого осеннего месяца значения на два градуса. Существенные осадки в первую и вторую декады не предвидятся.
В этом году, рассказал синоптик, бабье лето радует петербуржцев своей продолжительностью, оно продержится до 5 октября. «Следующие пять дней воздух будет прогреваться до 15–17 градусов. Затем начнутся дожди, но температура понизится несущественно, до 13–15 градусов», — дал прогноз на ближайшее время Колесов.
По данным специалиста, с третьей декады начнется похолодание, на нее же придутся основные осадки из-за активизации циклонов. Столбики термометров опустятся до 4–9 градусов днем и до 1–6 градусов — ночью.
Ранее об итогах сентября и погоде на предстоящий осенний месяц рассказали сотрудники Гидрометцентра. Петербург, по их словам, обновил три температурных рекорда.