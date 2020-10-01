Главный синоптик Петербурга рассказал, сколько еще продлится бабье лето и когда ждать похолодания

Бабье лето порадует петербуржцев еще несколько дней, а похолодание наступит только через пару недель. Об этом 1 октября «Фонтанке» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.



По его словам, в целом горожан ждет «теплый октябрь». Температура будет превышать средние для этого осеннего месяца значения на два градуса. Существенные осадки в первую и вторую декады не предвидятся.



В этом году, рассказал синоптик, бабье лето радует петербуржцев своей продолжительностью, оно продержится до 5 октября. «Следующие пять дней воздух будет прогреваться до 15–17 градусов. Затем начнутся дожди, но температура понизится несущественно, до 13–15 градусов», — дал прогноз на ближайшее время Колесов.

