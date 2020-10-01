FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
78.78р92.43р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
01.10.2020 16:25
0
Печать

Главный синоптик Петербурга рассказал, сколько еще продлится бабье лето и когда ждать похолодания

Бабье лето порадует петербуржцев еще несколько дней, а похолодание наступит только через пару недель. Об этом 1 октября «Фонтанке» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, в целом горожан ждет «теплый октябрь». Температура будет превышать средние для этого осеннего месяца значения на два градуса. Существенные осадки в первую и вторую декады не предвидятся.

В этом году, рассказал синоптик, бабье лето радует петербуржцев своей продолжительностью, оно продержится до 5 октября. «Следующие пять дней воздух будет прогреваться до 15–17 градусов. Затем начнутся дожди, но температура понизится несущественно, до 13–15 градусов», — дал прогноз на ближайшее время Колесов.

По данным специалиста, с третьей декады начнется похолодание, на нее же придутся основные осадки из-за активизации циклонов. Столбики термометров опустятся до 4–9 градусов днем и до 1–6 градусов — ночью.

Ранее об итогах сентября и погоде на предстоящий осенний месяц рассказали сотрудники Гидрометцентра. Петербург, по их словам, обновил три температурных рекорда.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний