Продолжим в том же духе: Гидрометцентр обещает, что октябрь будет теплее нормы
В октябре средняя температура воздуха, по прогнозу синоптиков, будет превышать норму на всей территории России на 1–2 градуса.
Как сообщает 1 октября РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр, месячное количество осадков на большей части территории, скорее всего, будет соответствовать среднему показателю. В Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа может пролиться больше дождей, чем обычно, на востоке Башкирии и Оренбургской области — меньше.
Что касается итогов сентября, по данным Гидрометцентра, он тоже оказался теплее обычного почти во всех регионах.
Самое высокое отклонение от нормы — на 6 градусов — зафиксировано на Таймыре и на западе Якутии. Были установлены новые абсолютные рекорды дня. Здесь синоптиков больше всего удивил Петербург: в последнюю декаду сентября он обновил три рекорда, один из которых держался с 1925 года.