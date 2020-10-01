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01.10.2020 08:24
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Продолжим в том же духе: Гидрометцентр обещает, что октябрь будет теплее нормы

В октябре средняя температура воздуха, по прогнозу синоптиков, будет превышать норму на всей территории России на 1–2 градуса.

Как сообщает 1 октября РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр, месячное количество осадков на большей части территории, скорее всего, будет соответствовать среднему показателю. В Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа может пролиться больше дождей, чем обычно, на востоке Башкирии и Оренбургской области — меньше.

Что касается итогов сентября, по данным Гидрометцентра, он тоже оказался теплее обычного почти во всех регионах.

Температура в сентября. Скриншот из видео на YouTube-канале&nbsp;<p>«Гидрометцентр России meteoinfo»<br></p>
Температура в сентября. Скриншот из видео на YouTube-канале 

«Гидрометцентр России meteoinfo»

Самое высокое отклонение от нормы — на 6 градусов — зафиксировано на Таймыре и на западе Якутии. Были установлены новые абсолютные рекорды дня. Здесь синоптиков больше всего удивил Петербург: в последнюю декаду сентября он обновил три рекорда, один из которых держался с 1925 года.

Температура в сентября. Скриншот из видео на YouTube-канале&nbsp;<p>«Гидрометцентр России meteoinfo»<br></p>
Температура в сентября. Скриншот из видео на YouTube-канале 

«Гидрометцентр России meteoinfo»

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