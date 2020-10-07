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07.10.2020 09:27
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Сентябрь 2020 года стал самым теплым месяцем на планете за всю историю наблюдений

Температурные рекорды ставит 2020 год. Сентябрь стал самым теплым месяцем за всю историю метеорологических наблюдений, сообщает 7 октября Европейская обсерватория спутниковых наблюдений Copernicus Climate Change Service (CCCS).

Ученые сообщили, что на планете сентябрь 2020 года оказался на 0,05 градуса теплее, чем сентябрь 2019 года, в котором был зафиксирован предыдущий рекорд. Это и сделало его самым теплым в истории. Аналогичные рекорды были установлены в январе и мае этого года. Необычно высокие температуры фиксировали на севере Сибири, Ближнем Востоке и в отдельных районах Австралии и Южной Америки.

«Уровень арктического льда стал вторым в череде лет с минимальным показателем за время спутниковых измерений», — добавили в обсерватории.

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