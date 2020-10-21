FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +6
77.78р91.56р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
21.10.2020 07:19
4
Печать

По утрам петербуржцев уже встречает иней на стёклах. Но скоро всё изменится

Снег ещё может пойти в течение суток, а затем в Петербурге начнётся потепление. Пока же на улице холодно, ночью были заморозки.

Петербург, утро 21 октября. Фото Михаила Огнева / «Фонтанка.ру»
Петербург, утро 21 октября. Фото Михаила Огнева / «Фонтанка.ру»

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 октября в Петербурге ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой дождь с мокрым снегом, ветер умеренный. Сейчас, в 7 часов утра, 1 градус тепла, ночью было от плюс одного до минус 1, в окрестностях до минус 3, днём – плюс 3-5.

В этот день за последние 57 лет чаще всего бывало паcмурно, без осадков, в течение суток от 0 до плюс 8 градусов. Самое холодное 21 октября зафиксировано в 1976 году, минус 6, а самое тёплое – в 2008 году, плюс 12, напоминает «Яндекс».

Дождь с мокрым снегом синоптики прогнозируют в ночь на 22 октября. Но уже завтра днём будет до плюс 7-9 градусов, а 23 октября и вовсе до плюс 12.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Петербург, утро 21 октября. Фото Михаила Огнева / «Фонтанка.ру»
Петербург, утро 21 октября. Фото Михаила Огнева / «Фонтанка.ру»
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Самарцы утром одевают осенний наряд, а в полдень сожалеют о содеянном.
JeyDi
Прекрасная погода! Самое время отключить на три дня отопление для проверки сетей, по мнению теплосети. За сутки в квартире температура упала до 16 градусов, а вернут тепло не раньше пятницы...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний