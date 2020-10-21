Снег ещё может пойти в течение суток, а затем в Петербурге начнётся потепление. Пока же на улице холодно, ночью были заморозки.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 октября в Петербурге ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой дождь с мокрым снегом, ветер умеренный. Сейчас, в 7 часов утра, 1 градус тепла, ночью было от плюс одного до минус 1, в окрестностях до минус 3, днём – плюс 3-5.

В этот день за последние 57 лет чаще всего бывало паcмурно, без осадков, в течение суток от 0 до плюс 8 градусов. Самое холодное 21 октября зафиксировано в 1976 году, минус 6, а самое тёплое – в 2008 году, плюс 12, напоминает «Яндекс».