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20.10.2020 18:49
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Аэрофлот прокомментировал обвинения в контрабанде электроники из США

Авиакомпания «Аэрофлот» не признала своих сотрудников среди арестованных в США россиян по делу о нелегальном экспорте электроники.

«В опубликованном списке граждан отсутствуют бывшие или действующие сотрудники. Представительство компании взаимодействует с посольством России в США и генеральным консульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к Аэрофлоту и согласования дальнейших действий», — сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.

Заявление американских властей об аннулировании виз 113 представителям Аэрофлота в ходе расследования представитель компании не прокомментировала.

По ее словам, Аэрофлот делает все возможное для предотвращения трансграничных правонарушений и преступлений экономического характера.

«Ранее компания выявляла и пересекала попытки вовлечения сотрудников в подобную противоправную деятельность», — уточнила Спивакова.

По версии ФБР, с декабря 2017 года члены экипажей Аэрофлота участвовали в контрабанде электронных устройств Apple из США в Россию. Общий объем нелегального экспорта оценивается в 50 миллионов долларов.

В США десяти лицам предъявили обвинение в перевозке украденного имущества, непредставлении экспортной информации, незаконном экспорте электронных устройств и заговоре с целью совершения этих преступлений. Организатором схемы считается гражданин России и уроженец Непала Саюз Дайбаге. В списке арестованных — Акмаль Асадов, Антон Перевозников, Шохрур Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук, Зокир Искандеров и Азамат Бобомуродов. Еще два человека находятся в розыске.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

LiChaBaTa
Аэрофлот - не позорься. Молчал бы в тряпочку. Все все понимают.
veteran78
Ну хоть бы разик мы были в чём то виноваты , таки нет ! Уже 20 лет самая невиноватая страна.
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