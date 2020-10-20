Аэрофлот прокомментировал обвинения в контрабанде электроники из США
Авиакомпания «Аэрофлот» не признала своих сотрудников среди арестованных в США россиян по делу о нелегальном экспорте электроники.
«В опубликованном списке граждан отсутствуют бывшие или действующие сотрудники. Представительство компании взаимодействует с посольством России в США и генеральным консульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к Аэрофлоту и согласования дальнейших действий», — сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.
Заявление американских властей об аннулировании виз 113 представителям Аэрофлота в ходе расследования представитель компании не прокомментировала.
По ее словам, Аэрофлот делает все возможное для предотвращения трансграничных правонарушений и преступлений экономического характера.
«Ранее компания выявляла и пересекала попытки вовлечения сотрудников в подобную противоправную деятельность», — уточнила Спивакова.
По версии ФБР, с декабря 2017 года члены экипажей Аэрофлота участвовали в контрабанде электронных устройств Apple из США в Россию. Общий объем нелегального экспорта оценивается в 50 миллионов долларов.
В США десяти лицам предъявили обвинение в перевозке украденного имущества, непредставлении экспортной информации, незаконном экспорте электронных устройств и заговоре с целью совершения этих преступлений. Организатором схемы считается гражданин России и уроженец Непала Саюз Дайбаге. В списке арестованных — Акмаль Асадов, Антон Перевозников, Шохрур Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук, Зокир Искандеров и Азамат Бобомуродов. Еще два человека находятся в розыске.