Аэрофлот прокомментировал обвинения в контрабанде электроники из США

Авиакомпания «Аэрофлот» не признала своих сотрудников среди арестованных в США россиян по делу о нелегальном экспорте электроники.

«В опубликованном списке граждан отсутствуют бывшие или действующие сотрудники. Представительство компании взаимодействует с посольством России в США и генеральным консульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к Аэрофлоту и согласования дальнейших действий», — сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.

Заявление американских властей об аннулировании виз 113 представителям Аэрофлота в ходе расследования представитель компании не прокомментировала.