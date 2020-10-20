Самолеты и экипажи «Аэрофлота» использовались для контрабанды электроники из США на 50 миллионов долларов

Как следует из обвинительного заключения, размещенного на сайте восточного округа Нью-Йорка, таможенно-пограничная служба США примерно с декабря 2017 года обратила внимание на чрезмерное увлечение членами экипажей «Аэрофлота» электронными устройствами, которые летчики и бортпроводники в большом количестве вывозили в своем багаже на рейсах из аэропорта Джона Кеннеди в Москву.

«Осмотр сотрудников показал, что они перевозили продукцию Apple, включая iPhone, iPad и Apple Watch», — говорится в обвинительном заключении. С этого началось расследование.

По версии обвинения, экипажи «Аэрофлота» работали на международную сеть контрабандистов, преимущественно граждан России. К 2020 году объем электроники оценивается в 50 миллионов долларов. Все это время ФБР искало криминал в действиях летчиков и бортпроводников, а таможенно-пограничная служба США периодически перетряхивала их багаж и изымала электронику.

«В результате расследования Госдепартамент отозвал около 113 виз у сотрудников «Аэрофлота» за участие в их схеме», — сообщает прокуратура восточного округа Нью-Йорка.

Следствие считает, что из России самолетами «Аэрофлота» в США доставлялась наличность для скупки преимущественно краденой электроники. Обратно теми же самолетами вывозили товар.

Обвинение в перевозке украденного имущества, непредставлении экспортной информации, незаконном экспорте электронных устройств и заговоре с целью совершения этих преступлений предъявлено 10 лицам.