Самолеты и экипажи «Аэрофлота» использовались для контрабанды электроники из США на 50 миллионов долларов
США отозвали 113 виз сотрудников «Аэрофлота» из-за уголовного дела о контрабанде электронных устройств. Экипажи нацперевозчика возили товары в своем багаже, утверждает прокуратура Нью-Йорка.
Как следует из обвинительного заключения, размещенного на сайте восточного округа Нью-Йорка, таможенно-пограничная служба США примерно с декабря 2017 года обратила внимание на чрезмерное увлечение членами экипажей «Аэрофлота» электронными устройствами, которые летчики и бортпроводники в большом количестве вывозили в своем багаже на рейсах из аэропорта Джона Кеннеди в Москву.
«Осмотр сотрудников показал, что они перевозили продукцию Apple, включая iPhone, iPad и Apple Watch», — говорится в обвинительном заключении. С этого началось расследование.
По версии обвинения, экипажи «Аэрофлота» работали на международную сеть контрабандистов, преимущественно граждан России. К 2020 году объем электроники оценивается в 50 миллионов долларов. Все это время ФБР искало криминал в действиях летчиков и бортпроводников, а таможенно-пограничная служба США периодически перетряхивала их багаж и изымала электронику.
«В результате расследования Госдепартамент отозвал около 113 виз у сотрудников «Аэрофлота» за участие в их схеме», — сообщает прокуратура восточного округа Нью-Йорка.
Следствие считает, что из России самолетами «Аэрофлота» в США доставлялась наличность для скупки преимущественно краденой электроники. Обратно теми же самолетами вывозили товар.
Обвинение в перевозке украденного имущества, непредставлении экспортной информации, незаконном экспорте электронных устройств и заговоре с целью совершения этих преступлений предъявлено 10 лицам.
Организатором схемы считается гражданин России и уроженец Непала Саюз Дайбаге. В конце 2000-х годов он привлекался к уголовной ответственности за производство контрафактных CD и нарушение авторских прав. Более известными стали милиционеры https://www.kommersant.ru/doc/1525801, которые вели контрафактное дело и требовали у Дайбаге 300 тысяч долларов за освобождение от ответственности. Дело самого непальца прекратили. В друзьях Дайбаге на странице Facebook присутствуют, в том числе, сотрудники «Аэрофлота».
Дайбаге иногда и сам летал в США, выяснило ФБР. С августа по декабрь 2019-го он четырьмя перелетами — можно догадаться, какой авиакомпанией, — вывез более тысячи продуктов Apple на сумму более миллиона долларов.
Поверенными Дайбаге в США были, считает обвинение, четыре человека — Акмаль Асадов, Антон Перевозников, Шохрур Саидов и Марат Шадхин. Они якобы отвечали за скупку краденого и отправку в Россию. У них при обысках нашли 600 тысяч долларов наличными. Трое других арестованных — Кирилл Сохончук, Зокир Искандеров и Азамат Бобомуродов. Еще два человека находятся в розыске.