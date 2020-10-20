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20.10.2020 18:05
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Признанный экстремистским телеграм-канал Nexta обходит решение суда ребрендингом. В МВД утверждают, что напрасно

Оппозиционный телеграм-канал Nexta не стал затягивать с обещанным ребрендингом и сменил логотип и название, которые 20 октября в Белоруссии признали экстремистскими материалами.

Теперь канал называется «НЕХТА Live». Логотип также претерпел незначительные изменения преимущественно в цветовом решении. «Подписка на наш канал не является нарушением закона и не влечёт за собой никаких последствий. Закон не предусматривает ответственности, если лично вы просматриваете ссылки, опубликованные в Республиканском перечне экстремистских материалов», — рассказывают подписчикам со ссылкой на позицию юриста.

В белорусском МВД придерживаются иной точки зрения. Сообщается, что ребрендинг и изменение логотипа не станут основанием для исключения из списка экстремистских материалов. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова предупредила, что публикация, в том числе репост, «информации с логотипом NEXTA или NEXTA-Live» повлечёт ответственность по части 2 статьи 17.11 КоАП Белоруссии. За правонарушения по этой статье предусмотрены штраф или административный арест.

20 октября суд постановил, что в телеграм-канале NEXTA-Live размещена информация с признаками экстремистской деятельности. В частности, речь идёт о материалах, опубликованных в первые несколько дней после президентских выборов в Белоруссии. Эксперты обнаружили в них признаки организации и призывов к массовым беспорядкам. Судебное разбирательство инициировало Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД. Согласно постановлению, доступ к каналу NEXTA в Белоруссии должен быть ограничен.

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Комментарии (1)

George14
«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?» (Матф.7:16).
Я полагаю, белорусы для себя сделали вывод, кто такие экстремисты.
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