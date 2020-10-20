Признанный экстремистским телеграм-канал Nexta обходит решение суда ребрендингом. В МВД утверждают, что напрасно

Оппозиционный телеграм-канал Nexta не стал затягивать с обещанным ребрендингом и сменил логотип и название, которые 20 октября в Белоруссии признали экстремистскими материалами.

Теперь канал называется «НЕХТА Live». Логотип также претерпел незначительные изменения преимущественно в цветовом решении. «Подписка на наш канал не является нарушением закона и не влечёт за собой никаких последствий. Закон не предусматривает ответственности, если лично вы просматриваете ссылки, опубликованные в Республиканском перечне экстремистских материалов», — рассказывают подписчикам со ссылкой на позицию юриста.