В Белоруссии признали экстремистскими телеграм-канал и логотип Nexta. Они подумывают о ребрендинге

Суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами информационный телеграм-канал NEXTA-Live. Об этом 20 октября сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Также в республиканский список экстремистских материалов министерству информации рекомендовано включить логотип NEXTA. При этом основной новостной канал с аналогичным названием и сатирический LUXTA в решении не упомянуты.

«Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом», — сообщили авторы канала. Придумать новые варианты логотипа и названия предлагают подписчикам.