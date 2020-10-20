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20.10.2020 15:14
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В Белоруссии признали экстремистскими телеграм-канал и логотип Nexta. Они подумывают о ребрендинге

Суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами информационный телеграм-канал NEXTA-Live. Об этом 20 октября сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Также в республиканский список экстремистских материалов министерству информации рекомендовано включить логотип NEXTA. При этом основной новостной канал с аналогичным названием и сатирический LUXTA в решении не упомянуты.

«Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом», — сообщили авторы канала. Придумать новые варианты логотипа и названия предлагают подписчикам.

Проект NEXTA основан 22-летним блогером Степаном Путило, известным также как Степан NEXTA, или Степан Светлов. Телеграм-канал существует с 2018 года, на него подписаны порядка 2 млн человек. После президентских выборов в Белоруссии канал активно освещал протесты и уличные акции.

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Комментарии (3)

Кельт
Если и правда "работают строго б рамках белорусского законодательства" шансов на ребрендинг у пана путило ровно 0.
***_555
Всё по заветам одного европейского лидера 30-х.
Ser_N0771
Какие "перспективы для творчества" открываются, например, "exta777"
:)
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