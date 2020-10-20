Двое с «автоматом» перепугали жительницу Калининского района Петербурга. «Вооруженный» поход на магазин сделал их героями полицейской видеохроники, на камеру они застенчиво заулыбались.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 20 октября, накануне около одиннадцати вечера в полицию обратилась обеспокоенная петербурженка. Последняя рассказала, что видела двоих с автоматом в магазине на Кушелевской дороге.

Прибывшие на место полицейские задержали 34-летних мужчин, после чего доставили их в в территориальный отдел, где у одного из них изъяли пневматическое оружие — страйкбольный автомат.