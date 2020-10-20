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20.10.2020 13:41
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Двое с «автоматом» устроили разборки в магазине на Кушелевской дороге. Одного из них не устроила сдача

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Двое с «автоматом» перепугали жительницу Калининского района Петербурга. «Вооруженный» поход на магазин сделал их героями полицейской видеохроники, на камеру они застенчиво заулыбались.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 20 октября, накануне около одиннадцати вечера в полицию обратилась обеспокоенная петербурженка. Последняя рассказала, что видела двоих с автоматом в магазине на Кушелевской дороге.

Прибывшие на место полицейские задержали 34-летних мужчин, после чего доставили их в в территориальный отдел, где у одного из них изъяли пневматическое оружие — страйкбольный автомат.

О причинах агрессивного посещения магазина задержанные рассказали на камеру. Как оказалось, один из них решил, что его обсчитали, и хотел разобраться, а пневматическое оружие прихватил для демонстрации серьезности своих намерений. «Просто чтобы человек понял, что так нельзя», — сказал он на видео. За плечами «автоматчика» уже есть судимость за вымогательство. Его приятель заявил, что ничего плохого они делать не хотели, и застенчиво улыбался на камеру. Проводится проверка.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Как ранее писала «Фонтанка», в минувшую субботу по такой же причине группа задержания работала на улице Константина Заслонова в Петербурге. Бдительных горожан смутил грозный вид АКС-74 с установленным глушителем, который на деле оказался его безобидным двойником для игры в страйкбол.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

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Комментарии (6)

MuCephei_88
В штатах словили бы пулю уже. Только весьма реальную. И было бы здорово.
Что-то у нас последнее время много желающих попонтоваться своими игрушками на публику. Осеннее обострение?
Alkaline
Да уж. Вот так хлопнули бы их - по ошибке и чтобы показать, что так делать нельзя... Мы когда ездили в лес со страйкбольными "приводами", будучи остановленны гайцами, сразу сказали: в багажнике то-то и то-то, игрушки, не заряженные. Потом открыли.
Olen
Цирроз печени и Белочка
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