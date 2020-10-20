Двое с «автоматом» устроили разборки в магазине на Кушелевской дороге. Одного из них не устроила сдача
Двое с «автоматом» перепугали жительницу Калининского района Петербурга. «Вооруженный» поход на магазин сделал их героями полицейской видеохроники, на камеру они застенчиво заулыбались.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 20 октября, накануне около одиннадцати вечера в полицию обратилась обеспокоенная петербурженка. Последняя рассказала, что видела двоих с автоматом в магазине на Кушелевской дороге.
Прибывшие на место полицейские задержали 34-летних мужчин, после чего доставили их в в территориальный отдел, где у одного из них изъяли пневматическое оружие — страйкбольный автомат.
О причинах агрессивного посещения магазина задержанные рассказали на камеру. Как оказалось, один из них решил, что его обсчитали, и хотел разобраться, а пневматическое оружие прихватил для демонстрации серьезности своих намерений. «Просто чтобы человек понял, что так нельзя», — сказал он на видео. За плечами «автоматчика» уже есть судимость за вымогательство. Его приятель заявил, что ничего плохого они делать не хотели, и застенчиво улыбался на камеру. Проводится проверка.
пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Как ранее писала «Фонтанка», в минувшую субботу по такой же причине группа задержания работала на улице Константина Заслонова в Петербурге. Бдительных горожан смутил грозный вид АКС-74 с установленным глушителем, который на деле оказался его безобидным двойником для игры в страйкбол.