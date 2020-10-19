Вневедомственная охрана задержала петербуржца, гулявшего по центру города с автоматом Калашникова. Бдительных граждан смутил грозный вид АКС-74 с установленным глушителем. Подробности 19 октября рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.



В управлении отметили, что инцидент произошёл в субботу около девяти вечера. Группа задержания на улице Константина Заслонова остановила «вооружённого» мужчину. Сотрудники Росгвардии отобрали у него автомат, а затем отправили в 28-й отдел полиции и оружие, и его владельца. Уже на улице Марата сотрудники правоохранительных органов выяснили, что это не боевой АКС-74, а его безобидный двойник для игры в страйкбол.

