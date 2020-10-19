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19.10.2020 17:04
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Петербуржец, тащивший автомат Калашникова с глушителем через центр города, вызвал переполох и Росгвардию

Вневедомственная охрана задержала петербуржца, гулявшего по центру города с автоматом Калашникова. Бдительных граждан смутил грозный вид АКС-74 с установленным глушителем. Подробности 19 октября рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В управлении отметили, что инцидент произошёл в субботу около девяти вечера. Группа задержания на улице Константина Заслонова остановила «вооружённого» мужчину. Сотрудники Росгвардии отобрали у него автомат, а затем отправили в 28-й отдел полиции и оружие, и его владельца. Уже на улице Марата сотрудники правоохранительных органов выяснили, что это не боевой АКС-74, а его безобидный двойник для игры в страйкбол.

Фото: ФГКУ УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО
Фото: ФГКУ УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО

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Комментарии (8)

261176981
Это какой-то школотрон. У нормальных страйкболистов жесткое правило - не светить приводы на публике.
Тёма Ivanoff
Ну лучше так бдить, чем потом какой-нибудь псих с настоящим пройдет, никто внимания не обратит, а потом он всех перестреляет
Урус-Баши
Правильно! Таким оружием можно насмерть испугать всю росгва и доставить всем мучительную боль. Не знаю как это сделать, но стаканчиком из пластика это почти получилось. А уж из такого страшилища точно можно напугать до обморока.
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