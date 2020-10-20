Петербургского активиста оштрафовали за весенний пикет в поддержку крымских татар

Активиста Асана Мумджи оштрафовали за весенний пикет, проводимый в рамках бессрочной акции «Стратегия 18» в Центральном районе. Об этом 20 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Как следует из материалов дела, в апреле этого года, находясь в группе из четырех человек, он участвовал в несогласованном с властями публичном мероприятии в поддержку крымских татар.

Помимо этого, ему вменяли нарушение петербургского закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», согласно которому расстояние между пикетирующими должно быть 50 метров, а по факту было менее одного метра, говорится в сообщении пресс-службы.