В Петербурге участника акции в поддержку крымских татар задержали у входа на работу
Участника акции в поддержку крымских татар задержала полиция в Петербурге. Об этом 16 сентября сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на активиста.
Как рассказал Асан Мумджи, его остановили у входа на завод, где он работает, после чего повезли в 28-й отдел полиции. Ему вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение правил участия в публичных акциях).
В июле участников бессрочной акции «Стратегия 18» задержали в Гатчине, где они проводили одиночные пикеты. Среди задержанных был и Асан Мумджи.
«Стратегия-18» — бессрочная акция протеста, объявленная в Москве и Санкт-Петербурге. Название связано с памятной датой: 18 мая 1944 года в Крыму началась депортация татарских семей, в ходе которой многие погибли, не добравшись до мест ссылок.