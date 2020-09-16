В Петербурге участника акции в поддержку крымских татар задержали у входа на работу

Участника акции в поддержку крымских татар задержала полиция в Петербурге. Об этом 16 сентября сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на активиста.



Как рассказал Асан Мумджи, его остановили у входа на завод, где он работает, после чего повезли в 28-й отдел полиции. Ему вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение правил участия в публичных акциях).



В июле участников бессрочной акции «Стратегия 18» задержали в Гатчине, где они проводили одиночные пикеты. Среди задержанных был и Асан Мумджи.

