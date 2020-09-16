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16.09.2020 08:34
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В Петербурге участника акции в поддержку крымских татар задержали у входа на работу

Участника акции в поддержку крымских татар задержала полиция в Петербурге. Об этом 16 сентября сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на активиста.

Как рассказал Асан Мумджи, его остановили у входа на завод, где он работает, после чего повезли в 28-й отдел полиции. Ему вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение правил участия в публичных акциях).

В июле участников бессрочной акции «Стратегия 18» задержали в Гатчине, где они проводили одиночные пикеты. Среди задержанных был и Асан Мумджи.

«Стратегия-18» — бессрочная акция протеста, объявленная в Москве и Санкт-Петербурге. Название связано с памятной датой: 18 мая 1944 года в Крыму началась депортация татарских семей, в ходе которой многие погибли, не добравшись до мест ссылок.

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Комментарии (6)

victor_k
Во время Войны крымские татары так "отличились", что всё остальное население бросилось за защитой от них к немецким оккупантам.
Именно поэтому командовавший немцами в Крыму генерал Эрвин Енеке после войны отделался тюрьмой и на виселицу не попал.

Это всё, что должны знать о Крыме так называемые "правозащитники".
Piter4452
Так что он хотел, против чего протестовал?
262783731
Откуда у него "работа", пусть идет бунтует ! Уволить и никуда не брать !!
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