РПЛ выступила с заявлением о ситуации в «Краснодаре». Матч Лиги чемпионов проведут

Российская премьер-лига 20 октября опубликовала заявление о ситуации в «Краснодаре», о которой стало известно перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном».

«Футбольный клуб «Краснодар» в соответствии с п. 1.2.3. Санитарного регламента Тинькофф РПЛ 2020/2021 уведомил лигу, что по итогам проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию у двух представителей клуба были выявлены условно-положительные результаты. Данные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора на проверку.