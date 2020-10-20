РПЛ выступила с заявлением о ситуации в «Краснодаре». Матч Лиги чемпионов проведут
Российская премьер-лига 20 октября опубликовала заявление о ситуации в «Краснодаре», о которой стало известно перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном».
«Футбольный клуб «Краснодар» в соответствии с п. 1.2.3. Санитарного регламента Тинькофф РПЛ 2020/2021 уведомил лигу, что по итогам проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию у двух представителей клуба были выявлены условно-положительные результаты. Данные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора на проверку.
Остальные представители «Краснодара» повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты. Команда в настоящее время готовится к матчу Лиги чемпионов УЕФА против французского «Ренна», который состоится 20 октября».
Напомним, накануне стало известно о том, что главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев, а также игроки Евгений Марков и Реми Кабелла пропустят матч Лиги чемпионов с «Ренном», они не полетели во Францию. «Тесты на COVID-19, проведенные среди футболистов «Краснодара» в рамках тестирования УЕФА для участия в матче ЛЧ, дали сомнительные результаты у Евгения Маркова и Реми Кабеллы. Оба футболиста чувствуют себя хорошо. В настоящее время они изолированы от команды», — пояснили в команде.