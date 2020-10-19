Главный тренер и два игрока «Краснодара» пропустят матч Лиги чемпионов из-за COVID-19 и ангины
Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев, а также игроки Евгений Марков и Реми Кабелла пропустят матч Лиги чемпионов с «Ренном», они не полетели во Францию, сообщается на официальном сайте клуба 19 октября.
Главный тренер и два игрока пропустят матч с «Ренном».— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 19, 2020
Во Францию не полетели Марков, Кабелла и Мусаев.
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«Тесты на COVID-19, проведенные среди футболистов «Краснодара» в рамках тестирования УЕФА для участия в матче ЛЧ, дали сомнительные результаты у Евгения Маркова и Реми Кабеллы. Оба футболиста чувствуют себя хорошо. В настоящее время они изолированы от команды», — пояснили в команде.
Тесты главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева дали отрицательные результаты. Специалист заболел ангиной.
Остальные футболисты здоровы.
В групповой этап Лиги чемпионов вышли российские команды «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит». Первые матчи пройдут 20 октября.