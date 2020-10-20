Обезглавленного во Франции учителя наградят орденом Почетного легиона
Обезглавленного в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) учителя истории Самюэля Пати посмертно наградят орденом Почетного легиона, об этом 20 октября заявил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер.
«Также он будет награжден орденом Академических пальм, это очень символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования», — сказал Бланкер в эфире телеканала BFMTV.
ALERTE INFO - Samuel Paty recevra la Légion d'honneur à titre posthumehttps://t.co/LAIXMVZc7O pic.twitter.com/L4RNXIdLVs— BFMTV (@BFMTV) October 20, 2020
Национальная церемония прощания с учителем состоится в среду вечером в Сорбонне.
Число задержанных после убийства учителя Самюэля Пати в Париже достигло 15 человек. К уже известным 11 фигурантам добавили еще четверых учащихся средней школы, сообщала накануне газета Le Parisien. Изначально под стражу в полиции были взяты пятеро студентов, однако затем одного ученика освободили. При этом среди задержанных есть человек, который «уже был осужден за террористические акты».
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа, выходец из Чечни по имени