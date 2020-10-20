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20.10.2020 11:16
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Обезглавленного во Франции учителя наградят орденом Почетного легиона

Обезглавленного в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) учителя истории Самюэля Пати посмертно наградят орденом Почетного легиона, об этом 20 октября заявил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер.

«Также он будет награжден орденом Академических пальм, это очень символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования», — сказал Бланкер в эфире телеканала BFMTV.

Национальная церемония прощания с учителем состоится в среду вечером в Сорбонне.

Число задержанных после убийства учителя Самюэля Пати в Париже достигло 15 человек. К уже известным 11 фигурантам добавили еще четверых учащихся средней школы, сообщала накануне газета Le Parisien. Изначально под стражу в полиции были взяты пятеро студентов, однако затем одного ученика освободили. При этом среди задержанных есть человек, который «уже был осужден за террористические акты».

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа, выходец из Чечни по имени Абдула А., обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Вскоре были задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего.

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Комментарии (38)

Андрей Васильев
А у нас в Петербурге другой кавалер Почетного Легиона дожидается приговора "кровавого путинского сЮда".
Или уже не кавалер?
Wuhan Proletarian
А у нас недавно оправдали даму, тоже отрезавшую голову.
Winston Smith
А смешные комиксы Шарли Ебдо про это будут?
Про потерю головы от толерантности
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