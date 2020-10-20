FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
77.92р91.31р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
20.10.2020 09:24
0
Печать

СПЧ вынес отрицательное заключение на законопроект об изъятии детей из семьи только по решению суда

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) вынес отрицательное заключение на поправки в Семейный кодекс, которые в июле внесла на рассмотрение в Госдуму группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.

«Мы подготовили заключение по законопроекту Мизулиной, оно отрицательное. Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?» — заявил 20 октября в интервью РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев.

Законопроект с изменениями в Семейный кодекс, который внесла группа сенаторов во главе с Мизулиной, среди прочего регулирует работу органов опеки. Предлагалось изымать детей из семьи только на основании вступившего в силу решения суда о лишении или ограничении родительских прав. Также изменения в законе предлагают считать недопустимым вхождение представителей органов опеки в жилье без согласия жильцов. Опека не сможет отказывать в усыновлении ребенка родственниками из-за низкого уровня доходов.

Также сенаторы предложили запретить сменившим пол людям усыновлять детей и заключать брак.

Авторами законопроекта стали руководитель Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний