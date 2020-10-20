СПЧ вынес отрицательное заключение на законопроект об изъятии детей из семьи только по решению суда
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) вынес отрицательное заключение на поправки в Семейный кодекс, которые в июле внесла на рассмотрение в Госдуму группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
«Мы подготовили заключение по законопроекту Мизулиной, оно отрицательное. Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?» — заявил 20 октября в интервью РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев.
Законопроект с изменениями в Семейный кодекс, который внесла группа сенаторов во главе с Мизулиной, среди прочего регулирует работу органов опеки. Предлагалось изымать детей из семьи только на основании вступившего в силу решения суда о лишении или ограничении родительских прав. Также изменения в законе предлагают считать недопустимым вхождение представителей органов опеки в жилье без согласия жильцов. Опека не сможет отказывать в усыновлении ребенка родственниками из-за низкого уровня доходов.
Также сенаторы предложили запретить сменившим пол людям усыновлять детей и заключать брак.
Авторами законопроекта стали руководитель Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.