СПЧ вынес отрицательное заключение на законопроект об изъятии детей из семьи только по решению суда

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) вынес отрицательное заключение на поправки в Семейный кодекс, которые в июле внесла на рассмотрение в Госдуму группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.



«Мы подготовили заключение по законопроекту Мизулиной, оно отрицательное. Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?» — заявил 20 октября в интервью РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев.

