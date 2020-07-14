В Госдуму внесли поправки об изъятии детей из семьи только на основании решения суда

Пакет законопроектов, который подразумевает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей, внесен на рассмотрение в Госдуму 14 июля.

Принудительно разлучить ребёнка с родителями будет возможным только после решения суда о лишении родительских прав или об их ограничении. При этом должен присутствовать судебный пристав-исполнитель, орган опеки и лицо, которому передается ребенок, пишет ТАСС.

В законопроекте также перечислены 11 оснований, достаточных для того, чтобы несовершеннолетний мог считаться оставшимся без попечения родителей, и список документов, которые могут их подтвердить.