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14.07.2020 19:11
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В Госдуму внесли поправки об изъятии детей из семьи только на основании решения суда

Пакет законопроектов, который подразумевает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей, внесен на рассмотрение в Госдуму 14 июля.

Принудительно разлучить ребёнка с родителями будет возможным только после решения суда о лишении родительских прав или об их ограничении. При этом должен присутствовать судебный пристав-исполнитель, орган опеки и лицо, которому передается ребенок, пишет ТАСС.

В законопроекте также перечислены 11 оснований, достаточных для того, чтобы несовершеннолетний мог считаться оставшимся без попечения родителей, и список документов, которые могут их подтвердить.

Также изменения в законе предлагают считать недопустимым вхождение представителей органов опеки в жилье без согласия жильцов. Опека не сможет отказывать в усыновлении ребенка родственниками из-за низкого уровня доходов.

Также сенаторы предложили запретить сменившим пол людям усыновлять детей и заключать брак.

Авторами законопроекта стали руководитель Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.

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Комментарии (1)

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