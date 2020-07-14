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14.07.2020 19:06
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В России предлагают запретить сменившим пол заключать брак и усыновлять детей — законопроект

Сенаторы внесли в Государственную думу РФ законопроект, запрещающий в России браки не только между гражданами одного пола, но и между теми, кто ранее его сменил. Об этом 14 июля сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство со ссылкой на пояснительную записку к документу, в нём также предлагается запретить усыновление детей такими парами.

Авторами законопроекта стали руководитель Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по половому признаку, сексуальной ориентации или национальным признакам.

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Комментарии (10)

spb7771250
Не, ну вот это спорная история. Есть же (читал мельком про такое) смена пола не по ерунде в голове, а по медицинским показателям, вроде в отрочестве такое бывает, в детстве. И таким людям нельзя запрещать иметь детей. Донесите до едросов, что надо с врачами проконсультироваться же и внести подправки в этот закон. А то идиоты напринимают. )
lietuva
Полагаю , что пора вернуть в Уголовный кодекс статью , наказывающую за мужеложество . А прочие бисексуально-лесбиянско-трансгендерно-зоофильные проявления считать психическими заболеваниями , и отправлять всю эту радужную перхоть на принудительное излечение в дурдоме .
Только от соития мужчины и женщины - рождаются дети . И точка . Иные взаимоотношения полов - должны считаться извращениями уголовно-наказуемого порядка , подрывающими демографию . Никаких однополых браков в России - быть не должно . Пусть однополые долбят друг друга там , где подобная долбёжка стала нормой жизни .
Iaa
А может перестать хернёй заниматься? Псевдо патриоты хреновы, другие проблемы победили, осталась эта мелочь и Россия заживет. Тьфу на них и кто за них голосовал
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