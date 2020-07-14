В России предлагают запретить сменившим пол заключать брак и усыновлять детей — законопроект

Сенаторы внесли в Государственную думу РФ законопроект, запрещающий в России браки не только между гражданами одного пола, но и между теми, кто ранее его сменил. Об этом 14 июля сообщает РИА Новости.



Как пишет агентство со ссылкой на пояснительную записку к документу, в нём также предлагается запретить усыновление детей такими парами.

Авторами законопроекта стали руководитель Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.