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19.10.2020 23:44
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Статистика суточной смертности от COVID-19 в Москве падает

Статистика суточной смертности от COVID-19 в Москве падает, 19 октября количество летальных исходов из-за коронавирусав столице выросло на 49, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Накануне в городе от этой инфекции погиб 51 человек.

"В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 6 058 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

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Комментарии (1)

pregatus
Ну это реально хреновая журналистика. Брать 51 вчера и 49 сегодня и называть это падением. Фонтанка, ты можешь лучше!
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