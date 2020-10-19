Статистика суточной смертности от COVID-19 в Москве падает, 19 октября количество летальных исходов из-за коронавирусав столице выросло на 49, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Накануне в городе от этой инфекции погиб 51 человек.



"В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 6 058 человек, у которых был подтвержден коронавирус.