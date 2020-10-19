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19.10.2020 18:56
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«Нет необходимости вновь вводить строгие ограничения». Александр Беглов прокомментировал перспективы новых коронавирусных запретов

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел совещание с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. На встрече обсуждались вопросы системного подхода в борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе, передает 19 октября пресс-служба Смольного.

По словам главы города, при соблюдении мер предосторожности, рекомендованных главным санитарным врачом, в Петербурге сейчас нет необходимости вновь вводить строгие ограничения, которые могут негативно сказаться на качестве жизни горожан и ухудшить экономическую ситуацию, цитирует Александра Беглова пресс-служба. «Разработанные методики лечения и современные лекарства дают хороший результат. Требования Роспотребнадзора будут и в дальнейшем обязательно выполняться», — подчеркнул губернатор.

10 дней назад губернатор говорил о том, что город не заинтересован во введении коронавирусных ограничений. Теперь риторика сменилась: речь идет об отсутствии необходимости строгих мер.

Ранее появилась информация о том, что чиновники намерены ограничить время работы заведений общественного питания с 23:00 начиная с 26 октября.

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Комментарии (39)

196499032
Все открыто, вот несознательные граждане и шастают по ресторанам-концертам-фитнес-клубам, а потом маску на работе одевать не желают. А коллеги-то почему рисковать здоровьем из-за них должны?
teodor
Один не вводи другой вводит, это цирк господа! Причем плохой
Guest567
Сравните хотя бы два теннисных турнира: только что закончившийся в Питере и только что начавшийся в Кельне. На первом - толпа зрителей, всевозможные шоу с Полиной Гагариной и т.п., на втором - играют при пустых трибунах. Просто в Кёльне думают о людях, а в Петербурге "спасают бизнес".
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