«Нет необходимости вновь вводить строгие ограничения». Александр Беглов прокомментировал перспективы новых коронавирусных запретов
Губернатор Петербурга Александр Беглов провел совещание с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. На встрече обсуждались вопросы системного подхода в борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе, передает 19 октября пресс-служба Смольного.
По словам главы города, при соблюдении мер предосторожности, рекомендованных главным санитарным врачом, в Петербурге сейчас нет необходимости вновь вводить строгие ограничения, которые могут негативно сказаться на качестве жизни горожан и ухудшить экономическую ситуацию, цитирует Александра Беглова пресс-служба. «Разработанные методики лечения и современные лекарства дают хороший результат. Требования Роспотребнадзора будут и в дальнейшем обязательно выполняться», — подчеркнул губернатор.
10 дней назад губернатор говорил о том, что город не заинтересован во введении коронавирусных ограничений. Теперь риторика сменилась: речь идет об отсутствии необходимости строгих мер.
Ранее появилась информация о том, что чиновники намерены ограничить время работы заведений общественного питания с 23:00 начиная с 26 октября.