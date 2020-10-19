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19.10.2020 17:40
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Вице-губернатор Елин: «Комендантский час» для общепита будет введен с 26 октября

Ограничения на время работы общепита в Петербурге будут введены с 26 октября. Об этом 19 октября сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин.

«Мы объявляли, что с 26 октября ужесточаем контроль. Очевидно, с 26-го эти меры будем вводить. На этой неделе будут коррективы в 121-е постановление. Мы избегаем мер, которые затрагивают экономику, то есть не планируем никого закрывать. Но будем вводить ограничения на ночную жизнь — дискотеки, караоке», — сказал он.

В действующей редакции 121-го постановления запрещена работа ночных клубов, дискотек и кабаре. Но, как сообщала «Фонтанка», они работают, поскольку имеют ОКВЭД общепита.

По словам вице-губернатора, ограничения будут действовать с 23.00 до 6 утра. Других запретов чиновники пока не рассматривают и по-прежнему хотят сосредоточиться на усилении контроля, подчеркнул Евгений Елин.

Информация о том, что Смольный вернулся к обсуждению ограничений, появилась 19 октября. Это стало одной из тем совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая посетила с визитом Смольный.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

260959231
Ох уж этот коронавирус, заражающий по ночам!
Gundos2
Все фудкорты, крафтовые бары, кинотеатры, кофейни, алкогольные магазины и прочие шавермы должны быть закрыты в период второй волны! Все мной перечисленное - второй распространитель заразы после больниц! И ничего не случится с экономикой, главное не идти на поводу у недобизнеса!
LjubljuZhenchin
Товарищ Елин а где Ваше Вендеры по маскам ? Ужо не выгодно ?
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