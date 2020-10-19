Вице-губернатор Елин: «Комендантский час» для общепита будет введен с 26 октября
Ограничения на время работы общепита в Петербурге будут введены с 26 октября. Об этом 19 октября сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин.
«Мы объявляли, что с 26 октября ужесточаем контроль. Очевидно, с 26-го эти меры будем вводить. На этой неделе будут коррективы в 121-е постановление. Мы избегаем мер, которые затрагивают экономику, то есть не планируем никого закрывать. Но будем вводить ограничения на ночную жизнь — дискотеки, караоке», — сказал он.
В действующей редакции 121-го постановления запрещена работа ночных клубов, дискотек и кабаре. Но, как сообщала «Фонтанка», они работают, поскольку имеют ОКВЭД общепита.
По словам вице-губернатора, ограничения будут действовать с 23.00 до 6 утра. Других запретов чиновники пока не рассматривают и по-прежнему хотят сосредоточиться на усилении контроля, подчеркнул Евгений Елин.
Информация о том, что Смольный вернулся к обсуждению ограничений, появилась 19 октября. Это стало одной из тем совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая посетила с визитом Смольный.