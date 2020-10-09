Беглов: Смольный не заинтересован в введении ограничений и не планирует повышать налоги
Несмотря на резкий рост заболеваний коронавирусом власти Петербурга не планируют закрывать бизнес. «Правительство не заинтересовано вводить ограничения, потому что они бьют по бизнесу и по доходам города», — сказал губернатор Александр Беглов 9 октября на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства.
Глава города также пообещал бизнесу не повышать налоги. «Налоговая нагрузка не должна измениться в 2021 году для организаций и индивидуальных предпринимателей», — подчеркнул он. Губернатор поручил комитету по промышленной политике, инновациям и торговле проработать продление моратория на введение торгового сбора на 2021 год. Также глава города поддержал идею отказаться от пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости, от которой зависит размер налога на имущество.
Предприниматели также предложили сохранить в 2021 году уменьшенные ставки по упрощенной системе налогообложения. Александр Беглов сообщил, что этот вопрос будет рассмотрен с учетом возможностей городского бюджета.
На сегодняшний день в Петербурге зарегистрировано почти 337 тысяч малых и средних организаций и индивидуальных предпринимателей. В этой сфере занято более 1 млн человек — примерно 36% всего трудоспособного населения города.