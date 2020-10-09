Беглов: Смольный не заинтересован в введении ограничений и не планирует повышать налоги

Несмотря на резкий рост заболеваний коронавирусом власти Петербурга не планируют закрывать бизнес. «Правительство не заинтересовано вводить ограничения, потому что они бьют по бизнесу и по доходам города», — сказал губернатор Александр Беглов 9 октября на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства.

Глава города также пообещал бизнесу не повышать налоги. «Налоговая нагрузка не должна измениться в 2021 году для организаций и индивидуальных предпринимателей», — подчеркнул он. Губернатор поручил комитету по промышленной политике, инновациям и торговле проработать продление моратория на введение торгового сбора на 2021 год. Также глава города поддержал идею отказаться от пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости, от которой зависит размер налога на имущество.